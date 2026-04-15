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Eseguita a Roma una denuncia per esercizio abusivo della professione. Un centro estetico del quartiere Esquilino è stato trasformato in una clinica abusiva dove venivano eseguiti trattamenti di medicina estetica senza personale qualificato.

Le indagini e la scoperta della clinica abusiva

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori hanno individuato una struttura che, pur presentandosi come centro dedicato alla cura della persona, era in realtà una clinica illegale. All’interno, si svolgevano trattamenti di medicina estetica in totale assenza di personale abilitato e qualificato.

Gestione e modalità operative

La responsabile della clinica, con l’aiuto di alcuni dipendenti anch’essi privi di titoli abilitativi in ambito sanitario, gestiva un vero e proprio laboratorio di medicina “fai da te”. Gli interventi venivano eseguiti senza le necessarie garanzie professionali, utilizzando dispositivi non autorizzati e prodotti privi di etichettatura conforme. In molti casi, le indicazioni erano riportate esclusivamente in lingua straniera, rendendo ancora più rischioso l’utilizzo dei materiali impiegati.

Materiali e strumenti sequestrati

Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto farmaci a uso iniettabile, anestetici, aghi sterili e apparecchiature destinate a terapie invasive. Tra gli strumenti sequestrati figurava anche un dispositivo specifico per trattamenti della sfera genitale femminile, attività che richiede una qualificazione medica specialistica.

Le conseguenze dell’operazione

La titolare del centro è stata denunciata per esercizio abusivo della professione, mentre la struttura è stata posta sotto sequestro. L’operazione della Divisione amministrativa della questura di Roma ha permesso di interrompere una pericolosa attività svolta senza alcuna tutela per la salute dei clienti.

IPA