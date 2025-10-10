Centro estetico sequestrato a Lucera, il video del blitz: trattamenti abusivi con botulino e filler
Sequestrato un centro estetico a Lucera: pratiche illegali e pericoli per la salute dei clienti.
Un centro estetico ricavato all’interno di un fabbricato, a poca distanza dal centro storico di Lucera (Foggia), dove sarebbero stati, senza alcun’abilitazione, praticati trattamenti medico estetici ed iniezioni sottocutanee, è stato sequestrato dai Carabinieri del posto e dal Nucleo antisofisticazione e sanità di Foggia. L’attività è scaturita dal monitoraggio della pagina Instagram con cui la titolare utilizzando un nome fittizio, avrebbe pubblicizzato svariati trattamenti estetici a prezzi vantaggiosi, tra cui interventi invasivi che, per legge, possono essere eseguiti esclusivamente da un medico qualificato e che richiedono un rigido protocollo igienico sanitario. Nel corso della perquisizione hanno trovato confezioni di siringhe pre riempite di botulino, lidocaina ed acido ialuronico, anestetici, farmaci e dispostivi non autorizzati, oltre che un ingente quantitativo di aghi per iniezioni.
