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Un centro scommesse nel quartiere San Giorgio di Catania, divenuto abituale punto di incontro per pregiudicati, ha ricevuto la sospensione temporanea. Il provvedimento, della durata di 7 giorni, è stato emesso dal Questore, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di ripetuti controlli che hanno evidenziato la presenza costante di soggetti ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale.

Chiusura temporanea per un centro scommesse a Catania

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo una serie di accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza Librino, impegnati in attività di controllo su bar, pub, chioschi e centri per la raccolta delle scommesse, con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel corso di diversi accertamenti svolti in un arco temporale significativo, le forze dell’ordine hanno riscontrato che il centro scommesse era diventato un luogo di aggregazione abituale per persone con precedenti penali.

Questi soggetti sono stati ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, lesioni personali, minacce, reati contro il patrimonio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e reati in materia ambientale. La presenza di tali clienti non è stata considerata episodica, ma sistematica, tanto da rappresentare un concreto rischio per la collettività.

Le modalità dell’intervento

La sospensione, della durata di 7 giorni, è stata notificata al gestore del centro scommesse dagli agenti del Commissariato di Librino. L’atto è stato emesso dal Questore di Catania al termine di un’attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle prerogative previste dall’articolo 100 del TULPS, che consente la sospensione delle autorizzazioni nei casi in cui l’attività commerciale rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico.

Obiettivi e finalità della misura

La normativa applicata mira a garantire che le attività economiche rispettino le regole e a tutelare la sicurezza dei cittadini. La sospensione del centro scommesse ha anche una funzione dissuasiva nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi, privandoli di un luogo di aggregazione abituale e lanciando un segnale chiaro che la loro presenza in tali luoghi è oggetto di attenzione da parte delle autorità. Allo stesso tempo, la misura intende assicurare ai residenti la possibilità di vivere in una comunità più sicura.

Le attività di verifica che hanno portato alla sospensione del centro scommesse si inseriscono in un più ampio piano di controlli condotti dalla Polizia di Stato su tutto il territorio cittadino. In particolare, il Commissariato di Librino ha intensificato le ispezioni nei locali pubblici e nei centri di raccolta scommesse, con l’obiettivo di prevenire situazioni che possano mettere a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Le reazioni e le prospettive future

La sospensione del centro scommesse nel quartiere San Giorgio rappresenta un segnale importante per tutte le attività economiche della città, che sono chiamate a rispettare le normative vigenti.

La Polizia di Stato ha ribadito che simili provvedimenti costituiscono una garanzia per chi opera nella legalità e un deterrente per chi, invece, intende utilizzare i locali pubblici come punto di ritrovo per attività illecite. Il monitoraggio delle forze dell’ordine proseguirà anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza collettiva.

IPA