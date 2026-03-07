Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un centro scommesse di via Zia Lisa a Catania, divenuto punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali, è stato destinatario di un decreto di chiusura temporanea. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, come emerso dai numerosi controlli effettuati negli ultimi mesi.

I controlli in un locale di Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del centro scommesse è il risultato di una serie di accertamenti condotti dai poliziotti della Questura di Catania.

Questi controlli, avviati a partire dallo scorso novembre, hanno riguardato diversi esercizi commerciali della zona con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa che potessero mettere a rischio la sicurezza collettiva.

Presenza costante di soggetti con precedenti

Nel corso delle verifiche gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato numerosi controlli sugli avventori del locale.

Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare la presenza abituale di diversi soggetti già noti alle forze dell’ordine per gravi precedenti penali. In particolare, tra i reati contestati figurano spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina e ricettazione, tutti considerati di particolare allarme sociale.

Il provvedimento del Questore

Sulla base delle segnalazioni raccolte dagli agenti la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha svolto un’istruttoria approfondita, analizzando i dati emersi dai controlli. Al termine di questa fase il Questore di Catania ha disposto la chiusura temporanea del centro scommesse per 7 giorni, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Tale norma consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere temporaneamente le autorizzazioni e le licenze di esercizi che rappresentano un abituale punto di aggregazione per persone pregiudicate.

L’azione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio piano di controlli e verifiche volto a contrastare i fenomeni di criminalità e a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini. L’attenzione costante agli esercizi pubblici e ai luoghi di aggregazione rappresenta uno degli strumenti principali per prevenire situazioni di degrado e pericolosità sociale, assicurando che la vita quotidiana possa svolgersi in un contesto protetto e rispettoso delle regole.

