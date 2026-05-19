Centrodestra spaccato dopo Modena, tensione Lega-Forza Italia su cittadinanza: Salvini insiste contro Tajani

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Dopo i fatti di Modena, dove il 31enne Salim El Koudri sabato 16 maggio si è lanciato con la sua auto contro la folla, il centrodestra pare essersi spaccato in due. A creare tensione tra i leader di Lega e Forza Italia Matteo Salvini e Antonio Tajani è il tema della cittadinanza, con i due vicepremier che la pensano diversamente sulla questione. Su El Koudri, di origine marocchina ma di fatto cittadino italiano poiché nato e cresciuto in Italia, si era subito espresso Salvini che poi era stato corretto dallo stesso Tajani, una risposta che non ha fatto piacere al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture che torna a insistere sul problema della cittadinanza che “non garantisce l’integrazione“.

Centrodestra spaccato sulla cittadinanza

Ad accendere la discussione nel centrodestra, che nelle ultime settimane ha compiuto un’involuzione nei sondaggi politici, sono stati i fatti di Modena. La posizione sulla cittadinanza del 31enne autore della tentata strage, a causa della quale otto persone sono rimaste ferite di cui due in condizioni gravi, ha infatti animato la maggioranza.

A scontrarsi, principalmente, i due vicepremier dopo che Matteo Salvini aveva tuonato con decisione sulla figura di El Koudri.

ANSA

Per il leader del Carroccio, infatti, dopo i fatti di Modena il 31enne dovrebbe essere “espulso immediatamente“, rivelando l’intenzione di far avanzare presso la commissione Affari Costituzionali della Camera una proposta di legge per permettere ciò “se commetti un reato grave”.

Ma Tajani aveva subito frenato il collega, correggendo pubblicamente Salvini ricordandogli lo status di El Koudri.

Salvini insiste e replica a Tajani

Sulle colonne de Il Giornale, però, Matteo Salvini ha insistito e replicato a Tajani.

I toni si sono fatti più pacati, col leader della Lega che ha voluto ribadire a Forza Italia che “casi come quello di Modena dimostrano che il tema della cittadinanza va maneggiato con cura“.

Salvini, infatti, sostiene che “non è certo un passaggio formale come la concessione di una cittadinanza a garantire l’integrazione”.

E a chi, come la sinistra, accusa la Lega di cavalcare la xenofobia, il vicepremier ha ribadito che la concessione della cittadinanza vista come “misura sufficiente per integrare generazioni di stranieri” è “una pericolosa follia”.

Perché non può essere revocata la cittadinanza a El Koudri

Lo scontro di vedute tra Salvini e Tajani, però, deve fare i conti con la realtà delle norme vigenti in Italia.

Infatti, secondo quanto previsto dalla legge, al 31enne non può essere revocata la cittadinanza in quanto la normativa odierna prevede che possa avvenire solo, con decreto del presidente della Repubblica e su proposta del ministero dell’Interno, entro 10 anni da una condanna in terzo grado oltre i cinque anni per reati di terrorismo o eversione, ma solo per chi è diventato italiano tramite matrimonio, naturalizzazione o elezione.

Non il caso di Salim El Koudri, nato in provincia di Bergamo e residente a Ravarino, che nel 2009 è diventato italiano per diritto secondo l’articolo 14 della legge 91 del 1992 (figlio di chi acquista o riacquista la cittadinanza) che prevede la sola possibilità che sia il 31enne a rinunciare alla cittadinanza.

La domanda di Salvini su permesso di soggiorno e cittadinanza

E proprio a proposito di questo “cavillo”, intervenendo ai microfoni di RTL 102.5 Non Stop News Salvini si è detto critico, ponendo una domanda a chi è contro il suo pensiero sulla revoca di cittadinanza e permesso di soggiorno.

Rispondendo alle domande, infatti, il leader della Lega ha sì ribadito che oggi la legge prevede che la revoca avviene solo per gravi atti terroristici, ma si chiede perché non può essere “rimesso in discussione l’atto di fiducia che ho sancito col cittadino” che stupra, uccide o spaccia.