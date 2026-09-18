Centrodestra spaccato su alcuni grandi temi, dalle pensioni alla remigrazione: cosa pensano FdI, Lega, FI e FN

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La data delle elezioni non è ancora stata fissata, ma su alcuni grandi temi i partiti del centrodestra – FdI, FI, Lega e FN – non sono allineati. Su pensioni e remigrazione, per esempio, non c’è unanimità di vedute tra i partiti attualmente al governo e Futuro Nazionale. Il movimento di Vannacci non ha siglato un’alleanza con gli altri partiti di centrodestra, ma il fondatore ha più volte parlato di questa possibilità.

FdI, FI, Lega e FN: l’analisi delle posizioni

L’analisi è stata condotta dalla pagina Instagram liberi.network, che ha preso in esame 14 promesse del centrodestra valutando poi tre cose: chi l’ha fatta, come si è votato in aula quando c’è stato un voto, e cosa ne è uscito.

Sono state considerate le posizioni dei partiti di governo (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) oltre a quella di Futuro Nazionale, il partito dell’ex leghista Roberto Vannacci che potrebbe entrare a far parte di un’ipotetica coalizione di centrodestra alle prossime elezioni.

ANSA

Su quali temi il centrodestra è compatto

Secondo l’analisi, l’ipotetica coalizione di centrodestra è compatta su cinque temi tra i 14 presi in considerazione. Si tratta, nello specifico, della contrarietà a tassa patrimoniale, stop ai motori termici nel 2035, e all’introduzione del salario minimo. Unità d’intenti anche sull’introduzione del nucleare e sull’autonomia differenziata.

E su quali invece il centrodestra è diviso

Su tre temi di primo piano sono emerse posizioni differenti, come per esempio sul riarmo europeo con FdI e Forza Italia che hanno votato a favore e Lega e Futuro Nazionale contro. Sulla cittadinanza Forza Italia e Noi Moderati sono a favore, mentre Futuro Nazionale è su posizioni opposte.

Sul fine vita Forza Italia ha espresso parere favorevole, mentre la Lega si è spaccata con Zaia a favore e Salvini contrario, mentre FdI e Futuro Nazionale sono contrari. Altre cinque promesse, sottolinea liberi.network, hanno già un veto di un alleato: la leva obbligatoria della Lega l’ha bocciata il ministro della Difesa Crosetto, lo ius Italiae di Forza Italia è “irricevibile” per la Lega, Quota 41 è “impensabile” per Noi Moderati, lo stop alle armi di Vannacci è incompatibile con l’alleanza secondo Meloni stessa.

Sulla remigrazione l’unica posizione ufficiale a favore è quella di Futuro Nazionale, mentre FdI, FI e Noi Moderati si sono espressi contro. Dalla Lega, invece, non è emersa una presa di posizione chiara sul tema.

Coalizione di centrodestra, le parole di Vannacci

A proposito del possibile allargamento della coalizione di centrodestra, Vannacci ha ribadito la disponibilità di Futuro Nazionale ad affrontare un eventuale voto anticipato, sottolineando che il partito sarebbe già pronto alla campagna elettorale, indipendentemente dalla data delle urne.

Secondo il leader, però, le decisioni sulla tempistica spetterebbero esclusivamente all’alleanza di centrodestra, che finora non avrebbe preso in considerazione le proposte avanzate da Futuro Nazionale. Quanto a una possibile alleanza, Vannacci ha spiegato di essere disponibile a confrontarsi con il centrodestra qualora vi fosse convergenza su principi, valori e obiettivi.

Vannacci ha quindi rivendicato un approccio aperto al dialogo, ma legato a impegni concreti e verificabili, evitando promesse che, una volta al governo, rischino di non essere mantenute.