Centuripe, il borgo in Sicilia a forma di essere umano: il gigante disteso alle porte di Enna visto dal cielo
Il paese conta circa 4.950 abitanti e, visto dall’alto, ricorda una persona distesa sulla schiena con braccia e gambe divaricate
Visto dall’alto, Centuripe sembra un gigante disteso tra le colline dell’Ennese. Il borgo siciliano di circa 4.950 abitanti ha una sagoma che ricorda quella di una persona sdraiata sulla schiena, con braccia e gambe divaricate. A mostrarlo sono le riprese aeree, che restituiscono dal cielo la forma insolita del centro abitato, adagiato sui rilievi della provincia di Enna.