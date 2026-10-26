NOTIZIE
Temi Caldi:

Centuripe, il borgo in Sicilia a forma di essere umano: il gigante disteso alle porte di Enna visto dal cielo

Il paese conta circa 4.950 abitanti e, visto dall’alto, ricorda una persona distesa sulla schiena con braccia e gambe divaricate

1 min di lettura

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Visto dall’alto, Centuripe sembra un gigante disteso tra le colline dell’Ennese. Il borgo siciliano di circa 4.950 abitanti ha una sagoma che ricorda quella di una persona sdraiata sulla schiena, con braccia e gambe divaricate. A mostrarlo sono le riprese aeree, che restituiscono dal cielo la forma insolita del centro abitato, adagiato sui rilievi della provincia di Enna.

Salute

Ultime Notizie

Global Summit

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo