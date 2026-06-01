Ceppo Bundibugyo di Ebola preoccupa il mondo, cos'è, come si cura e quanto è pericoloso

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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica internazionale per il nuovo focolaio di Ebola esploso nella Repubblica Democratica del Congo. A spingere l’Oms ha mettere in allerta il mondo è probabilmente stata la variante del virus Bundibugyo, un ceppo raro e meno conosciuto per il quale non esistono vaccini approvati né cure specifiche.

Cos’è il ceppo Bundibugyo di Ebola

Tra Congo e Uganda stanno aumentando i casi di ebola e si teme che il ceppo Bundibugyo possa diffondersi rapidamente in un’area segnata da conflitti armati, movimenti continui di popolazione e sistemi sanitari fragili.

Questa variante appartiene alla famiglia degli orthoebolavirus, gli stessi responsabili della malattia da virus Ebola ed è una delle quattro in grado di causare forme gravi nell’uomo.

ANSA

Il ceppo prende il nome dal distretto di Bundibugyo, in Uganda, dove è stato identificato per la prima volta nel 2007 durante un’epidemia che provocò centinaia di contagi. Rispetto al più noto ceppo Zaire, il Bundibugyo è molto più raro, ma altamente pericoloso.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il tasso di mortalità storico di questo ceppo varia tra il 25% e il 50%, anche se la letalità può aumentare drasticamente in contesti privi di cure adeguate.

L’allarme internazionale per il ceppo Bundibugyo

La diffusione del ceppo Bundibugyo preoccupa gli esperti perché non ci sono cure efficaci per questa variante. I vaccini e gli anticorpi monoclonali sviluppati negli ultimi anni contro Ebola sono efficaci soprattutto contro il ceppo Zaire, ma non risultano approvati per il Bundibugyo.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che, al momento, non esistono vaccini autorizzati né trattamenti mirati.

Il contenimento dell’epidemia si basa quasi esclusivamente sulle misure di salute pubblica come l’isolamento dei pazienti, il tracciamento dei contatti, le quarantene, l’utilizzo di dispositivi di protezione e funerali sicuri.

Come si trasmette e sintomi del Bundibugyo

Il Bundibugyo, come gli altri virus di ebola, si trasmette attraverso il contatto diretto con fluidi corporei infetti: sangue, saliva, vomito, sudore, urine o secrezioni di persone malate o decedute.

Uno dei momenti più critici per la diffusione riguarda i funerali tradizionali dei territori in cui si sta diffondendo che prevede il lavaggio rituale dei corpi.

I sintomi iniziali della malattia possono facilmente essere confusi con malaria, influenza o febbri tropicali. Generalmente si comincia a stare male con febbre alta improvvisa, forte stanchezza, dolori muscolari, mal di testa e mal di gola.

Nelle fasi successive compaiono vomito, diarrea, dolori addominali e disidratazione. Nei casi più gravi si verificano emorragie interne ed esterne, insufficienza multiorgano e shock settico. Il periodo di incubazione varia da 2 a 21 giorni.

Il Bundibugyo è geneticamente distinto dal ceppo Zaire, che resta il più letale e studiato tra gli Ebola virus. Alcuni studi suggeriscono che il Bundibugyo possa replicarsi più lentamente nell’organismo e provocare, in media, una mortalità inferiore rispetto allo Zaire.

Diffusione, casi e allarme Unicef

L’epicentro dell’attuale epidemia di ebola è la provincia dell’Ituri, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, al confine con Uganda e Sud Sudan. Il virus ha già raggiunto Goma, grande città dell’est del Congo con oltre un milione di abitanti, mentre l’Uganda ha confermato casi importati da cittadini congolesi.

Secondo l’Africa Centres for Disease Control and Prevention, il rischio di propagazione regionale è considerato elevato.

Al 30 maggio i casi di Ebola confermati sono 243 e 43 i decessi nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e in Uganda, mentre i casi sospetti sono più di 1.100.

Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) è “profondamente preoccupato” per la conferma delle epidemie di Ebola in Repubblica democratica del Congo (Rdc) e in Uganda e i crescenti rischi per i bambini e le comunità vulnerabili nella regione.

L’agenzia Onu ha già mobilitato circa 50 tonnellate di aiuti per il controllo e la prevenzione del contagio, come saponi e disinfettanti, dispositivi per la protezione personale, pastiglie per potabilizzare l’acqua e cisterne d’acqua a Bunia.

Negativo paziente sospetto rientrato in Sardegna

Intanto, il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma.

Il paziente era rientrato in Italia sabato 30 maggio. Dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.

Il Ministero della Salute ha sottolineato “che il rischio in Italia resta molto basso”.