Un giovane denunciato e 12 fumogeni sequestrati: questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato durante una partita di calcio a Carinola. Il giovane, di 22 anni, è stato trovato in possesso di materiale pirotecnico durante i controlli preliminari all’accesso allo stadio comunale dove si disputava l’incontro tra ASD FC Nocelleto e Carinola Calcio, valido per il campionato regionale di Prima Categoria.

I controlli a Carinola, Caserta

L’episodio si è verificato nel corso dei servizi di ordine pubblico predisposti per garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive. Gli agenti della Polizia di Stato di Caserta, supportati dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca hanno intensificato i controlli in occasione della partita tra ASD FC Nocelleto e Carinola Calcio, tenutasi presso lo stadio comunale “G. Pezzulo” di Carinola nel mese scorso.

Durante le fasi di filtraggio all’ingresso del settore riservato ai tifosi locali gli operatori hanno notato un giovane che cercava di eludere i controlli al varco di accesso, insospettendo così il personale di servizio. Sottoposto a ispezione, il ragazzo è stato trovato in possesso di uno zaino contenente materiale pirotecnico: in particolare sono stati rinvenuti 12 fumogeni, considerati potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone e per l’ordine pubblico.

Denuncia e sequestro penale

A seguito del rinvenimento il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione della normativa vigente in materia di possesso di materiale pirotecnico. Contestualmente, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale dei fumogeni trovati nella sua disponibilità.

L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti durante le manifestazioni sportive, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori.

Ritrovamento di fuochi pirotecnici nell’area dello stadio

Nel corso delle operazioni di bonifica preventiva dell’area effettuate prima dell’inizio della partita, il personale della Polizia di Stato ha scoperto, nascosta dietro la porta di ingresso del settore riservato ai tifosi locali e occultata sotto una copertura di plastica, una confezione di fuochi pirotecnici da 100 colpi. Anche questo materiale è stato sottoposto a sequestro penale, questa volta a carico di ignoti, poiché non è stato possibile individuare il responsabile del tentativo di introdurre i fuochi nello stadio.

Successivamente il Questore di Caserta, sulla base dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, ha valutato l’elevata pericolosità del materiale rinvenuto in occasione della manifestazione sportiva. Per questo motivo nei confronti del giovane è stato emesso il provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) che gli impedirà di accedere a tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale ed estero per la durata di un anno. Il divieto è stato esteso anche ai luoghi di sosta dei mezzi di trasporto, di transito e alle aree circostanti agli impianti sportivi interessati dalle manifestazioni calcistiche.

