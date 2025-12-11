Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata arrestata una cittadina nigeriana di 44 anni a Torino per sfruttamento della prostituzione minorile, dopo essere stata individuata mentre tentava di ottenere il permesso di soggiorno sotto falso nome. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, in seguito a una condanna definitiva a 4 anni e 3 mesi di reclusione e a una multa di 12.000 euro.

Controlli incrociati e scoperta dell’alias

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nei giorni scorsi, quando la donna si è presentata presso l’Ufficio Immigrazione di Torino per richiedere il permesso di soggiorno. La cittadina nigeriana aveva prenotato un appuntamento e si è recata agli sportelli aperti al pubblico, utilizzando un’identità falsa.

Durante la fase di istruttoria della pratica, i poliziotti hanno effettuato i consueti controlli incrociati sui dati forniti. È stato così scoperto che, sotto l’alias utilizzato dalla donna, risultava pendente un ordine di carcerazione. L’accuratezza delle verifiche ha permesso di collegare l’identità falsa alla reale condanna a carico della cittadina nigeriana.

La condanna e i reati contestati

La donna era stata riconosciuta colpevole di reati in materia di prostituzione minorile, considerati di particolare allarme sociale. La sentenza aveva riconosciuto la continuazione dei reati e la presenza di circostanze aggravanti. In particolare, la cittadina nigeriana, insieme ad altri complici, reclutava ragazze molto giovani, costringendole a prostituirsi.

Modalità dello sfruttamento

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna organizzava l’attività di meretricio delle vittime, ricorrendo anche a riti vudù, minacce di morte e aggressioni fisiche per mantenere il controllo sulle ragazze. Ogni giorno, pretendeva che le giovani le consegnassero il denaro guadagnato con la prostituzione.

L’arresto e la traduzione in carcere

Una volta accertata la vera identità della donna e la condanna definitiva a suo carico, la Polizia di Stato ha eseguito l’ordine di carcerazione. La cittadina nigeriana è stata quindi trasferita presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione, oltre a pagare la multa di 12.000 euro.

