Cerca di rapire un bambino a Osio Sotto spacciandosi per suo padre, uomo arrestato dopo l'allarme del piccolo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un uomo di 30 anni a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato sequestro di persona. Il giovane avrebbe cercato di portare via un bambino di 8 anni fingendosi suo padre negli spogliatoi di un centro sportivo al termine di un allenamento. Ad avvertire l’istruttore è stato il bambino.

Osio Sotto, 30enne cerca di rapire un bambino in un centro sportivo

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio a Osio Sotto, piccolo centro in provincia di Bergamo. L’allarme è stato lanciato dal bambino, che ha immediatamente chiamato l’istruttore dicendo che quell’uomo non era suo padre.

Vistosi scoperto, il 30enne ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato dai genitori di altri bambini presenti. Il giovane, a quanto pare, non ha precedenti penali.

ANSA

30enne fermato dagli altri genitori presenti

A finire in manette è stato un uomo di 30 anni di nazionalità pachistana. Il giovane, residente a Dalmine, altro comune in provincia di Bergamo, non ha precedenti penali.

Il bambino, anche lui straniero ma non pachistano, fortunatamente ha subito avvertito l’allenatore, dicendogli che quell’uomo che voleva portarlo via non era suo padre. Pochi istanti prima, invece, il 30enne aveva detto di essere il genitore del bambino.

A fermarlo sono stati gli altri genitori presenti, arrivati per portare a casa i figli dopo l’allenamento, che hanno bloccato il 30enne fino all’arrivo dei carabinieri. Per il 30enne sono quindi scattate le manette con l’accusa di tentato sequestro di persona.

La testimonianza del curatore dell’oratorio di Osio Sotto

L’uomo, di nazionalità pachistana, non ha precedenti ed è residente a Dalmine, in provincia di Bergamo.

Il bambino – anche lui straniero ma non pachistano – ha subito informato l’allenatore che quell’uomo non era suo padre, come invece pochi attimi prima il 30enne aveva sostenuto. I genitori presenti, visto che si stava allontanando, lo hanno immobilizzato e hanno chiamato il 112 denunciando il tentato rapimento.

“Si è avvicinato negli spogliatoi per chiedere di ritirare il bambino, ma non essendo stato riconosciuto è stato fermato. A maggior ragione il bambino ha detto di non conoscerlo. Poi le forze dell’ordine sono intervenuto e hanno verificato che effettivamente non c’era conoscenza con il bambino. Già visto quell’uomo? Assolutamente no”, ha detto ai microfoni dell’ANSA don Michele Bucherato, curato dell’oratorio di Osio Sotto, dove lo scorso giovedì un 30 enne ha cercato di portare via un ragazzino di 8 anni.