Cerca di uccidere il cognato in strada nel Milanese con un coltello da cucina, colpi in fronte e ai fianchi
Aggressione a coltellate nel Milanese: arrestato un 33enne per tentato omicidio del cognato.
Aveva aggredito il cognato per strada il 19 febbraio scorso con un coltello da cucina, colpendolo prima alla testa e poi al corpo. L’uomo si era salvato per via dei pesanti vestiti che indossava e proteggendosi con uno zaino voluminoso. I carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura di Monza per tentato omicidio a carico di un egiziano di 33 anni, con precedenti. Il provvedimento è nato dalle indagini dei militari anche con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. L’aggressore aveva raggiunto alle spalle la vittima che rientrava verso casa con le buste della spesa, e aveva iniziato a colpirla ripetutamente con un lungo coltello da cucina con lama di circa 20 centimetri, infliggendo colpi prima alla fronte e poi ai fianchi. L’aggredito era riuscito a trovare riparo in un condominio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.