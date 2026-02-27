Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Aveva aggredito il cognato per strada il 19 febbraio scorso con un coltello da cucina, colpendolo prima alla testa e poi al corpo. L’uomo si era salvato per via dei pesanti vestiti che indossava e proteggendosi con uno zaino voluminoso. I carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della Procura di Monza per tentato omicidio a carico di un egiziano di 33 anni, con precedenti. Il provvedimento è nato dalle indagini dei militari anche con l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. L’aggressore aveva raggiunto alle spalle la vittima che rientrava verso casa con le buste della spesa, e aveva iniziato a colpirla ripetutamente con un lungo coltello da cucina con lama di circa 20 centimetri, infliggendo colpi prima alla fronte e poi ai fianchi. L’aggredito era riuscito a trovare riparo in un condominio.