Cerca funghi nel bosco a Valli del Pasubio, scivola e precipita per 100 metri: morta una donna di 67 anni

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Tragedia nei boschi di Valli del Pasubio, nel Vicentino: una donna è morta dopo essere scivolata durante la ricerca di funghi. La caduta è avvenuta nei pressi di Forte Monte Maso. La 67enne è precipitata per circa cento metri lungo un pendio: purtroppo non è stato possibile salvarle la vita.

Morta mentre cercava i funghi

L’episodio è accaduto nella mattinata di giovedì 1 ottobre Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza. A perdere la vita, una donna di 67 anni, scivolata in una zona particolarmente ripida nei pressi di Forte Monte Maso. La vittima è caduta per circa cento metri lungo un canalone.

Era residente proprio a Valli del Pasubio, e con lei, poco prima della tragedia, c’era suo marito. La coppia aveva iniziato il percorso dalla località Spianamenti, per poi addentrarsi nel bosco.

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A un certo punto, mentre si trovavano su un versante caratterizzato da vegetazione rada e pendenza accentuata, la donna avrebbe perso l’equilibrio. La 66enne è scivolata e ha iniziato a rotolare lungo il pendio, finendo in un canale e scomparendo dalla vista del marito.

I soccorsi disperati

L’uomo ha immediatamente chiesto aiuto, facendo scattare l’intervento dei soccorritori intorno alle 9:30. La macchina dei soccorsi si è attivata di conseguenza in tempi rapidi.

Nella zona sono arrivati gli operatori del Soccorso alpino di Schio, insieme al personale sanitario e ai carabinieri della stazione di Valli del Pasubio. I soccorritori hanno dovuto raggiungere a piedi il punto indicato, seguendo le coordinate della posizione della donna.

Nel frattempo il marito era riuscito a raggiungere la 66enne. Le conseguenze, però, erano troppo gravi. Non è stato possibile fare altro che constatare il decesso, avvenuto in seguito ai traumi riportati durante la caduta.

Particolarmente complessa anche la fase successiva, quella del recupero della salma. I sette tecnici del Soccorso alpino presenti sul posto hanno dovuto predisporre una discesa verticale per raggiungere la zona. La barella è stata quindi calata per circa 200 metri fino alla strada sottostante, dove attendevano un’auto medica e il carro funebre.

Gli incidenti nei boschi

Un caso simile si era verificato a settembre, quando un 75enne era morto nei boschi di Montebruno, nell’entroterra genovese, dopo essere scivolato mentre cercava funghi insieme a un’altra persona. Il corpo era stato recuperato dai Vigili del fuoco con l’elicottero.

Nel Verbano-Cusio-Ossola, sempre a settembre, un 64enne era stato trovato senza vita in un dirupo nella zona dell’Alpe Lut, a Premosello Chiovenda.