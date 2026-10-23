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Gli agenti del Commissariato di Comiso (Ragusa) hanno identificato e denunciato una 40enne del Trapanese, ritenuta responsabile di truffa aggravata e riciclaggio. Le indagini sono scattate in seguito alla segnalazione di un cittadino, finito nella rete di un falso canale di vendita per la stipula di una polizza assicurativa.

Il falso preventivo online, il caso di Comiso

Le indagini della Polizia di Comiso (Ragusa) sono partite dalla querela presentata dall’uomo, che aveva cercato online un preventivo assicurativo per il proprio veicolo in vista della scadenza della polizza.

Mentre inseriva i dati richiesti aveva fornito anche il numero di cellulare; poco dopo è stato contattato da persone che si sono presentate come operatori assicurativi.

La strategia dei truffatori

Con modi persuasivi, i falsi operatori lo hanno convinto a versare la somma concordata attraverso una ricarica PostePay.

Il raggiro è emerso quando gli è stato richiesto un ulteriore pagamento, necessario – secondo quanto sostenuto dai truffatori – per ottenere il contrassegno assicurativo. A quel punto il cittadino ha capito di essere stato truffato e si è rivolto alla Polizia.

Le indagini e l’appello della Polizia

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti e sono risaliti alla persona intestataria della carta prepagata utilizzata per ricevere il denaro.

La donna è stata quindi denunciata all’Autorità giudiziaria. La Polizia di Stato ha rinnovato l’invito a prestare attenzione alle proposte assicurative trovate sul web, a diffidare dalle richieste di pagamento tramite carte prepagate e a controllare che siti e compagnie siano effettivamente presenti negli elenchi ufficiali dell’IVASS, ovvero l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

IPA