Tre tifosi di Avellino sono stati raggiunti dal Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive dopo il tentativo di scontro con supporter palermitani al termine della partita Avellino-Palermo del 20 dicembre. I provvedimenti, coordinati dalla Procura della Repubblica, sono stati emessi dalla Divisione Anticrimine della Questura.

Tre Daspo ad Avellino

La Divisione Anticrimine della Questura di Avellino ha agito a seguito di indagini svolte dalla D.I.G.O.S. e sotto la supervisione della Procura locale.

L’attività investigativa ha permesso di identificare tre soggetti coinvolti nei fatti avvenuti dopo la gara tra U.S. Avellino 1912 e Palermo, disputata allo Stadio Partenio di Avellino il 20 dicembre.

Lo scontro tra i tifosi

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti alcuni tifosi irpini hanno tentato di entrare in contatto con i sostenitori palermitani al termine dell’incontro calcistico.

Il tentativo di scontro non è sfociato in episodi di violenza gravi grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, ma ha comunque portato all’apertura di un’indagine approfondita per prevenire ulteriori episodi di disordini legati alle manifestazioni sportive.

I destinatari dei provvedimenti

I tre soggetti raggiunti dal provvedimento hanno rispettivamente 20, 25 e 28 anni. Dopo la notifica del D.A.Spo. non potranno accedere a nessun impianto sportivo situato sul territorio nazionale e negli Stati membri dell’Unione Europea dove si svolgono incontri di calcio, sia agonistici che amichevoli, di qualsiasi categoria.

Il divieto imposto ai tifosi irpini avrà una durata di un anno per i primi due destinatari e di due anni per il terzo. Il provvedimento si applica a tutte le competizioni di calcio e calcio a 5, maschili e femminili, dai campionati di Serie A, B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettanti, fino ai tornei internazionali come Coppa Italia, Champions League, Europa League, Mondiale per Club, Supercoppa Italiana, oltre alle partite delle Nazionali italiane.

L’estensione riguarda anche le gare disputate all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale.

Le motivazioni del provvedimento

La decisione di emettere i tre provvedimenti di D.A.Spo. è stata presa per prevenire il ripetersi di episodi di violenza e disordini durante le manifestazioni sportive, garantendo così la sicurezza pubblica e l’ordine durante gli eventi calcistici.

L’azione delle forze dell’ordine si inserisce in un più ampio quadro di contrasto ai fenomeni di tensione tra tifoserie rivali.

