Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un capriolo finito in un canale è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco di Terni in assetto fluviale. L’intervento è stato compiuto a Ponte S. Lorenzo, una frazione di Narni. I vigili del fuoco erano impegnati nelle ricerche nel corso d’acqua di Recentino di un uomo scomparso da alcuni giorni. Si sono quindi imbattuti nel capriolo, caduto nel canale che senza il loro aiuto sarebbe affogato in breve tempo. L’animale è stato poi liberato lontano dall’acqua, come riferiscono gli stessi vigili del fuoco.