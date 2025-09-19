"Cercasi parrucchiere gay", l'annuncio di Montesilvano scatena le polemiche: la risposta del titolare

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Cercasi parrucchiere uomo gay“: ha scatenato un putiferio l’annuncio di lavoro pubblicato da un coiffeur e salone di bellezza di Montesilvano, rinomata località marittima in provincia di Pescara. Dopo le accuse di sessismo e di discriminazione contro gli uomini etero, ma anche contro le donne, i due giovani coniugi titolari della parruccheria si sono giustificati sostenendo che i gay hanno più empatia nei confronti delle clienti.

Parrucchiere gay per salone di bellezza a Montesilvano

Questo il testo incriminato: “Il nostro meraviglioso salone a Montesilvano […] è alla ricerca di un parrucchiere uomo gay, specializzato nel settore femminile, con ottima presenza, motivato, con propria clientela e partita Iva, da inserire immediatamente con formula di affitto poltrona”.

E ancora: “… cerchiamo una persona determinata, seria e appassionata, pronta a dare il meglio e crescere insieme a noi. No perditempo”.

Perché la ricerca di un parrucchiere gay

I due titolari non credevano di suscitare tanto clamore mediatico, anche se a voler essere pignoli un annuncio che specifichi il genere e le preferenze sessuali (così come la gradevolezza estetica) viola una serie di normative, dai precetti costituzionali allo statuto dei lavoratori, passando per le norme sulle pari opportunità, per non parlare di varie direttive comunitarie.

L’annuncio, come detto, è stato rimosso anche se la curiosità della stampa è rimasta. Raggiunti dalle telecamere di Mattino Cinque, i titolari si sono difesi.

“I gay hanno uno stile diverso, – hanno detto – un miglior modo di lavorare rispetto agli etero. E le clienti sono più a loro agio, si instaura una sorta di chimica. I gay hanno charme e delicatezza“.

Non si cerca una parrucchiera donna

L’annuncio, è stato spiegato, ha apertamente fatto riferimento all’omosessualità perché molti gay della zona “si vergognano” ad uscire allo scoperto.

E non ci sarebbe il rischio che qualcuno si spacci per gay solo per poter ottenere un’opportunità professionale: “Se uno è gay o non è gay si vede subito”, ha sostenuto il titolare.

Chiarita la preferenza dei titolari per l’orientamento sessuale del candidato, sul tavolo resta però una domanda: perché cercare un parrucchiere uomo (gay o non gay) e non anche una parrucchiera donna?