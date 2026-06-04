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Eseguito un arresto a Cerignola (Foggia), dove un uomo di 50 anni è stato fermato dopo un lungo inseguimento per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, fuga pericolosa e ricettazione di un’auto rubata. L’episodio si è verificato nella notte tra la provincia di Bari e la S.S. 16 Bis in direzione Foggia, dove il veicolo è stato intercettato e bloccato dagli agenti.

Operazione della Polizia di Stato: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato P.S. di Cerignola sono proseguite senza sosta. Durante uno di questi servizi, il personale della squadra volanti ha notato una Hyundai Tucson che procedeva a velocità elevata sulla S.S. 16 Bis, in direzione Foggia. Gli agenti, insospettiti dalle manovre pericolose del conducente, hanno effettuato una verifica tramite i sistemi informatici, scoprendo che il veicolo era stato rubato nella provincia di Bari la notte precedente.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Una volta accertata la provenienza illecita dell’auto, gli operatori hanno tentato di fermare il conducente, che però, vistosi scoperto, ha accelerato ulteriormente per darsi alla fuga. Durante la corsa, il malvivente ha speronato più volte il veicolo di servizio della Polizia, mettendo in serio pericolo l’incolumità degli agenti. L’inseguimento si è protratto per circa 40 km sulla S.S. 16 Bis, con il fuggitivo che ha continuato a compiere manovre spericolate nel tentativo di sottrarsi all’arresto.

L’arresto e le accuse

Al termine dell’inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare la Hyundai Tucson e a identificare il conducente, un uomo di 50 anni. L’uomo è stato tratto in arresto e dovrà rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, fuga pericolosa e ricettazione del veicolo, risultato rubato. Dopo le formalità di rito, il cinquantenne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA