Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un sequestro di beni per 600mila euro di un noto esponente della malavita di Cerignola, già condannato per assalti a portavalori e colpi contro istituti di credito. Il provvedimento, eseguito dai poliziotti della questura di Foggia e dai militari della Guardia di finanza di Bari, è stato disposto a seguito di una lunga indagine economico-patrimoniale che ha ricostruito la pericolosità sociale dell’uomo e i suoi legami finanziari.

Operazione congiunta tra Polizia e Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il sequestro è stato portato a termine grazie alla collaborazione tra la questura di Foggia e la Guardia di finanza di Bari. Il destinatario del provvedimento è un individuo già noto alle forze dell’ordine, con un passato segnato da reati gravi come assalti a portavalori e colpi ai danni di istituti di credito. L’uomo, originario di Cerignola, era già stato condannato in via definitiva e considerato di elevata pericolosità sociale.

Un curriculum criminale lungo oltre vent’anni

L’esponente della malavita colpito dal sequestro vanta un curriculum criminale che si estende dal 1995 al 2018. Tra i suoi precedenti più rilevanti figura una lunga latitanza, durata oltre un anno e conclusasi nel 2016 in un casolare, dove è stato arrestato dagli agenti del Servizio centrale operativo (Sco) e della Squadra mobile di Foggia. In quell’occasione, l’uomo è stato catturato per scontare una condanna definitiva a 17 anni di reclusione.

Indagini economico-patrimoniali dal 2011 al 2024

L’operazione di oggi rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa, avviata per ricostruire il profilo di pericolosità sociale dell’indagato e individuare i collegamenti patrimoniali e finanziari a lui riconducibili. Le indagini, svolte dalla Divisione anticrimine della questura di Foggia e dai finanzieri di Bari, hanno coperto un arco temporale che va dal 2011 al 2024. Attraverso l’analisi di contratti di compravendita, atti pubblici e flussi bancari, gli investigatori hanno evidenziato una marcata discrepanza tra i redditi dichiarati dall’uomo e dal suo nucleo familiare e l’accrescimento patrimoniale registrato nello stesso periodo.

Beni sequestrati per 600mila euro

Tra i beni oggetto del sequestro figurano uno dei più rinomati saloni da parrucchiere di Cerignola, una nota palestra di boxe, quote sociali di un bar tabaccheria e diversi rapporti finanziari intestati sia al destinatario del provvedimento che ai suoi familiari. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 600mila euro. Il sequestro ha riguardato anche le attività economiche riconducibili al nucleo familiare dell’uomo, colpendo così un intero sistema patrimoniale ritenuto frutto di attività illecite.

Il ruolo della pericolosità sociale

La misura di prevenzione patrimoniale è stata adottata in considerazione della pericolosità sociale dell’uomo, già condannato per reati gravi e protagonista di una lunga latitanza. Le autorità hanno sottolineato come il provvedimento rappresenti un importante passo nella lotta contro la criminalità organizzata e il contrasto all’accumulazione illecita di ricchezze.

IPA