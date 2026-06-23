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È di otto arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Cerignola (Foggia), dove è stata sgominata un’organizzazione accusata di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture e pezzi di ricambio. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di otto indagati, tutti originari della città pugliese, di età compresa tra i 20 e 53 anni.

Le indagini: come è nata l’inchiesta

Come indicato dal portale ufficiale None, l’operazione ha preso il via nelle prime ore della mattina, quando i militari della Compagnia di Cerignola hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare. Dei otto indagati, tre sono stati condotti in carcere, mentre cinque sono stati posti agli arresti domiciliari. Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere con finalità di ricettazione e riciclaggio di autovetture e relativi pezzi di ricambio.

L’attività investigativa è iniziata nel marzo 2025, dopo che due cittadini di nazionalità polacca sono stati fermati mentre caricavano su un furgone componenti meccaniche e di carrozzeria di auto rubate. Questo episodio ha permesso agli inquirenti di avviare un’indagine che ha portato all’individuazione di un gruppo organizzato con base operativa a Cerignola, specializzato nella ricettazione e nel riciclaggio di pezzi di autovetture provento di furto.

Ruoli e modus operandi dell’organizzazione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’interno dell’associazione ogni indagato aveva un ruolo ben definito: dagli addetti allo smontaggio dei veicoli rubati, agli incaricati del trasporto, alle vedette, fino a chi si occupava degli aspetti operativi e logistici. Dopo aver procurato i veicoli, frutto di furti commessi in diverse aree del sud Italia, i mezzi venivano nascosti in depositi e box situati all’interno di autoparchi o in aree rurali tra Foggia e Cerignola. Qui, i veicoli venivano smontati e sottoposti a operazioni di punzonatura e smerigliatura dei telai per ostacolarne l’identificazione.

Le indagini hanno permesso di documentare come i pezzi d’auto di provenienza delittuosa venissero poi commercializzati sia in Italia che all’estero. La vendita avveniva attraverso canali e-commerce e rivendite riconducibili a due ditte di autoricambi autorizzate, entrambe con sede a Cerignola. Una di queste risultava riferibile al capo promotore dell’associazione. Gli indagati, per le comunicazioni telefoniche, utilizzavano sim intestate fittiziamente a stranieri e si servivano di furgoni a noleggio o corrieri di una nota società di spedizione per il trasporto della merce. Inoltre, ricorrevano a false fatture e a conti correnti intestati a terzi per rendere più difficile la tracciabilità dei profitti illeciti.

Profitti illeciti e sequestro di materiale

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno quantificato i profitti illeciti dell’organizzazione in oltre 2 milioni e mezzo di euro. Sono stati sequestrati complessivamente più di 10.000 pezzi o parti di veicoli provento di furto. Il provvedimento giudiziario contesta all’associazione 11 episodi di ricettazione e riciclaggio, commessi tra agosto e novembre 2025, in relazione ai pezzi di ricambio di circa 40 veicoli rubati.

Durante le indagini, 2 persone sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto e altre 2 sono state deferite in stato di libertà per episodi riconducibili ai reati contestati.