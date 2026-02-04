Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, la Rai punisce Bulbarelli per lo spoiler su Mattarella: ci sarà Petrecca

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In Rai scoppia il caso con protagonista il giornalista Auro Bulbarelli. Alla vigilia dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, c’è già una grana nell’emittente pubblica. Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport, era stato scelto per la telecronaca della cerimonia d’apertura dei Giochi che si svolgerà venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. Dopo la gaffe dello spoiler relativo alla presenza di Sergio Mattarella all’evento, il giornalista è stato rimosso dall’incarico che gli era stato affidato. In altre parole la telecronaca non la farà più. Sarà sostituito dal collega Paolo Petrecca.

Cerimonia d’apertura Olimpiadi 2026, la Rai silura Bulbarelli

Pochi giorni fa Auro Bulbarelli ha annunciato una “sorpresa clamorosa” di Mattarella alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Peccato che la vicenda avrebbe dovuto rimanere segreta. Doveva cioè essere una sorpresa ad appannaggio del Quirinale.

“Non posso anticipare ulteriori dettagli – aveva spiegato il giornalista – Posso solo dirvi che ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond“.

ANSA

Il riferimento è all’episodio che vide protagonisti due stuntman che impersonarono la regina e Daniel Craig mentre salivano a bordo di un elicottero e planavano su un campo addobbato.

L’irritazione di Mattarella e del Coni: Bulbarelli sostituito da Petrecca

La dichiarazione di Bulbarelli ha scatenato i mal di pancia del Quirinale e anche quelli del Coni. E pure quelli della Rai stessa.

Giovanni Malagò (Coni) si è subito affrettato a smentire, parlando di “dichiarazioni sensazionalistiche… destituite di ogni fondamento”.

La Rai, invece, ha deciso di rimuovere il giornalista dall’incarico, sostituendolo con il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca. Confermata la seconda voce dello scrittore Fabio Genovesi.

Cosa farà Mattarella alla cerimonia delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina

Anche la Fondazione Milano-Cortina ha smentito tutto. Mattarella, ha spiegato l’ente, “sarà accolto venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro dalla presidente del Comitato olimpico internazionale Kirsty Coventry e seguirà un protocollo già definito da tempo col Quirinale”.

“Qualsiasi altra considerazione, con paragoni di cerimonie avvenute del passato, è frutto di fantasia”, hanno concluso dalla Fondazione.