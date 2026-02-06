Cerimonia apertura Olimpiadi 2026, Salvini prende in giro Ghali sull'inno con il meme dei tifosi della Lazio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Matteo Salvini sbeffeggia Ghali sui social. Il vicepremier ha pubblicato un post ironico contro l’artista, in risposta alle frasi affidate a sua volta ai social dal rapper sulla sua tanto discussa partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una presenza contestata per le posizioni già espresse più volte sul palco dall’artista a sostegno del popolo palestinese.

Il post di Matteo Salvini

Il post di Matteo Salvini è arrivato a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, proprio sulla scia delle polemiche sull’esibizione di Ghali durante lo show inaugurale di Milano-Cortina 2026.

Rilanciando le parole di Ghali sul divieto di cantare l’inno italiano sul palco di San Siro, il ministro leghista ha pubblicato la foto di uno striscione dei tifosi della Lazio con scritto “Oh nooo”, commentando con sarcasmo: “Penso dormiremo bene lo stesso…”

L’amarezza di Ghali

Il rapper milanese di origini tunisine denunciò il genocidio nella Striscia di Gaza sul palco del Festival di Sanremo nel 2024, parole per cui è stato bersagliato e che hanno fatto scatenare le critiche per l’eventualità che potesse ripetersi alla cerimonia delle Olimpiadi: “Lo so – ha scritto il cantante in un post tradotto anche in inglese e in arabo – So quando una voce viene accettata. So quando vene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua”

“So che una lingua, quella araba, all’ultimo era di troppo – ha aggiunto nel suo post, facendo capire che avrebbe voluto aggiungere dei versi in arabo – So che un mio pensiero non può essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un gran teatro“.

Le polemiche sulla presenza alle Olimpiadi invernali 2026

Il post di Salvini è in linea con le dichiarazioni arrivate dalla Lega, che si era già scagliata contro la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura, definendolo “un odiatore di Israele e del centrodestra, già protagonista di scene imbarazzanti e volgari. L’Italia e i Giochi meritano un artista, non un fanatico proPal”.

In risposta alla bufera, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, aveva rassicurato: “Ritengo che un Paese debba sapere reggere all’urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco”.