Cerimonia d'apertura Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l'impressionante video dell'elicottero della polizia
Scopri le spettacolari immagini aeree della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.
In occasione della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il fotografo Massimo Sestini ha sorvolato lo stadio San Siro a bordo di un elicottero della polizia di Stato. Le immagini del volo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.