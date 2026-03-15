Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 a Cortina, Meloni assente: tornata a Roma per il maltempo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giorgia Meloni assente alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026. La presidente del Consiglio era attesa tra le autorità a Cortina d’Ampezzo per l’evento finale dei Giochi paralimpici invernali, ma ha dovuto fare marcia indietro a causa delle condizioni meteo avverse. Il peggioramento del maltempo non avrebbe infatti permesso l’atterraggio nella “regina delle Dolomiti”.

L’assenza di Meloni

L’assenza di Meloni è stata comunicata a pochi minuti dall’inizio della cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026, in programma al Curling Olympic Stadium a conclusione dei Giochi invernali italiani.

Il volo di Stato della presidente del Consiglio era partito intorno alle 19 dall’aeroporto di Ciampino con destinazione Istrana, scalo militare in cui sarebbe dovuta salire su un elicottero in direzione Cortina.

ANSA

Il dietrofront e il messaggio agli atleti

A causa del peggioramento delle condizioni meteo sulle Dolomiti, non sarebbe stato possibile garantire il viaggio in piena sicurezza. La premier è quindi risalite a bordo dell’aereo ed è tornata Roma.

Anche se costretta al dietrofront, Meloni ha voluto comunque dedicato sui social un messaggio agli atleti paralimpici azzurri: “Si chiudono i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grazie a tutti i nostri atleti della Nazionale paralimpica per le emozioni e per i risultati straordinari che avete regalato all’Italia. Con il vostro talento, la vostra determinazione e il vostro esempio avete reso orgogliosa tutta la Nazione. Grazie per aver portato in alto il Tricolore”.

La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026

Nonostante l’assenza della presidente del Consiglio, nel palco autorità non potevano mancare le istituzioni e i vertici dello sport italiano e internazionale: presente il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, i presidenti della Regione e del Consiglio regionale Veneto, Alberto Stefani e Luca Zaia, il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons e Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina.

La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi a tema “Italian souvenir” celebrerà gli atleti che hanno preso parte ai Giochi invernali, con la delegazione azzurra tra i protagonisti: l’Italia ha raggiunto il quarto posto assoluto nel medagliere con 16 medaglie (7 ori, 7 argenti e 2 bronzi), grazie a una spedizione record che ha superato il precedente primato di 13 podi a Lillehammer 1994.

La colonna sonora sarà quella dei Planet Funk, attesi in un’esibizione dal vivo così come l’altro ospite musicale Arisa.