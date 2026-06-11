Cerimonia di inaugurazione dei Mondiali 2026 tagliata dalla Rai per il Tg1, polemiche sui social: "Scandalo"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ondata di proteste contro la Rai che ha interrotto la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali 2026 per fare spazio al consueto appuntamento del Tg1 delle ore 20. La scelta di non aver proseguito la diretta dedicata all’evento sportivo è stata accolta da molte contestazioni. Molti cittadini si sono riversati sui social, gridando allo “scandalo” e criticando duramente la decisione dell’emittente pubblica.

Cerimonia di inaugurazione dei Mondiali 2026, proteste contro la Rai

Su X, non appena la diretta dell’apertura dei Mondiali è stata fermata, sono piovuti commenti taglienti.

“La Rai non ce la può fare”, ha chiosato Marco. Ancor più dura e colorita Luana: “Dove si può vedere la cerimonia a parte queste m***e della Rai?”

Altri commenti a caldo: “Nel canale turco la diretta è andata avanti! Il Canone in cul* dovete mettervelo”; “La Rai ci dimostra che se hai i soldi e paghi Dazn hai diritto a vedere la cerimonia d’apertura dei Mondiali, mentre se sei un povero pezzente costretto ogni anno a pagare quella estorsione forzata, che si chiama canone, ti becchi un commento di m***a e il Tg1″.

E ancora: “Non ho parole! Interrompere la cerimonia di apertura (su Shakira poi) per il Tg1! Ma il Tg corto lo potevano fare dopo, no? Incapaci!”; “Rai, una scusa in più per non guardare i Mondiali: imbarazzanti!”; “Comunque vorrei dire alla Rai che si vive comunque benissimo (forse si vive anche meglio) se per un giorno il Tg1 non andasse in onda alle 20”.

Sono seguiti altri tweet del medesimo tono.

Critiche anche per il servizio mandato in onda dal Tg1

Nel corso del Tg1 è stato mandato in onda un servizio sulla cerimonia di apertura dell’evento sportivo. Anche in questo caso ci sono state critiche in quanto c’è chi ha ritenuto l’intera vicenda paradossale.

Terminata la cerimonia di apertura, che si è svolta in Messico all’Estadio Azteca, è iniziato il match tra Messico e Sudafrica, trasmesso in chiaro su Rai 1. L’evento ha dato ufficialmente il via al Mondiale 2026.

Primo Mondiale di calcio organizzato in tre Paesi differenti

Per la prima volta la rassegna calcistica è stata organizzata in tre paesi differenti: oltre al Messico saranno protagonisti Canada e Stati Uniti d’America.

Si tratta della 23esima edizione del Mondiale. Il Messico ne ha già ospitate due precedentemente (1970 e 1986), gli Stati Uniti una (1994) mentre è la prima volta che l’evento si disputa in Canada.