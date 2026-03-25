Cerno spiega perché Meloni ha chiesto le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè: "Nessuna ombra"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il giornalista Tommaso Cerno ha spiegato, nella sua striscia 2 di picche su Rai 2, qual è secondo lui la nuova strategia della premier Giorgia Meloni all’indomani della vittoria del No al referendum sulla Giustizia, “la prima grande sconfitta di questa maggioranza”. Cerno ha evidenziato il senso di responsabilità della premier che, pur non essendo stata la promotrice della riforma, è finita col metterci la faccia in prima persona. Poi il racconto del perché la premier abbia chiesto le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè: non vuole alcuna “ombra” nel Governo.

Tommaso Cerno su Giorgia Meloni

Meloni, ha argomentato Cerno, “anche se non era stata lei una delle sostenitrici più calde della riforma della Giustizia, da leader politico, ha scelto di metterci la faccia e quindi di pagare in prima persona“.

Così, di conseguenza, Meloni ha scelto di puntare su una nuova versione di destra del “garantismo“, quel concetto secondo il quale “fino a quando tu non sei condannato non devi pagare per ciò che hai fatto”.

ANSA

“E allora che cos’è il garantismo per la destra di Giorgia Meloni che ha detto ‘Noi non siamo qui a difendere la casta’?”, si è domandato retoricamente il giornalista.

“È l’idea – ha spiegato – che ogni cittadino accusato dallo Stato abbia il diritto di difendersi, però da cittadino. Ed è questo il cambiamento che noi vediamo il giorno dopo la sconfitta al referendum”.

In sintesi, Giorgia Meloni – per Cerno – sta dicendo “nessuna ombra sul Governo, nessuna scusa per accusarci. Se dovete rispondere di accuse o inopportunità, lo fate come tutti gli altri italiani, senza occuparvi del bene pubblico e dell’esecutivo di questo Paese”.

Le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi

Per questo sono stati cacciati, nell’ordine: Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, “finito nella bufera per una serie di vicende in questi mesi che partono da una denuncia in Parlamento contro l’anarchico Cospito, tornato di moda perché animatore di molte delle piazze rosse e violente che vediamo spesso messe in scena contro questo governo”, ha ricordato Cerno.

“E poi, nelle ultime ore, per una società” messa in piedi con la figlia di un “personaggio che a Roma si occupa in teoria di ristorazione, ma che in realtà ha legami con la mafia”.

Contemporaneamente è toccato alla ormai ex capo di gabinetto del Guardasigilli Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, “finita anche lei nel vespaio, prima per il caso Almasri e ultimamente per dichiarazioni troppo forti contro la magistratura”. Aveva parlato dei giudici come di un “plotone d’esecuzione”.

Fuori anche Daniela Santanchè

E, infine, è arrivata la terza richiesta di dimissioni: quella per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, “da molto tempo sui giornali, accusata, soprattutto dall’opposizione, di non essere limpida, di non essere trasparente perché ha delle accuse che riguardano la gestione di alcune sue società che avvenivano prima del suo incarico al ministero. Anche lei se ne dovrà andare”, ha concluso Cerno.

E, infatti, Santanchè se n’è andata: le dimissioni sono arrivate nel tardo pomeriggio del 25 marzo.