Certificato Covid falso per ottenere il Green Pass, Pippo Franco rinviato a giudizio con moglie e figlio

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Il noto comico Pippo Franco è stato rinviato a giudizio assieme alla moglie al figlio per la vicenda del certificato di vaccinazione contro il Covid falso ai fini di ottenere il Green Pass durante l’emergenza Coronavirus. L’accusa è di falso in atto pubblico. Assieme alla famiglia dell’attore, andranno a processo altre 15 persone per il medesimo reato. Secondo gli avvocati, “non c’è nessuna prova” contro Pippo Franco e i suoi familiari.

L’accusa contro Pippo Franco

Pippo Franco, il figlio Gabriele e la moglie Maria Piera sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di falso in atto pubblico. La notizia è riportata da La Repubblica.

Secondo la Procura, l’attore e i suoi familiari, in piena pandemia, avrebbero presentato un falso certificato di vaccinazione contro il Covid-19 per ottenere il Green Pass.

ANSA

Altre 15 persone a processo per falso in atto pubblico

Oltre alla famiglia di Pippo Franco, andranno a processo anche altre 15 persone, tutte per lo stesso reato di falso in atto pubblico.

Tra questi ci sarebbe anche il medico che avrebbe falsificato i documenti vaccinali dei suoi pazienti.

Come è nata l’inchiesta sui falsi certificati Covid

L’inchiesta è nata da un’indagine condotta dai carabinieri del Nas. I militari avrebbero scoperto una discrepanza tra le dosi di vaccino somministrate dal medico di base (e odontoiatra) e quelle effettivamente ricevute dal suo ambulatorio.

Tra i Green Pass ritenuti falsi sarebbero spuntati i nomi di Pippo Franco, della moglie e del figlio Gabriele.

Tra il 29 luglio e il 19 agosto 2021, si legge nel campo d’imputazione riportato da La Repubblica, il medico, “d’accordo” con i tre, “predisponeva le false certificazioni e successivamente provvedeva a inserire sul sistema informativo della Regione i dati attestati”. Discorso simile per il Green Pass rafforzato, quello che si otteneva con la terza dose di vaccino anti Covid-19.

Il 20 gennaio 2022, per la Procura, l’attore e i familiari avrebbero tratto “in errore il personale della Asl della Regione Lazio sull’effettiva somministrazione delle prime due dosi di vaccino”.

Il commento degli avvocati della famiglia di Pippo Franco

Tutte le accuse dovranno essere chiarite e verificate nel corso del processo.

Gli avvocati difensori della famiglia di Pippo Franco, Benedetto Stranieri e Paolo Gallinelli, hanno dichiarato: “Abbiamo esposto le nostre posizioni e ci difenderemo. A carico dell’attore e dei suoi familiari non c’è nessuna prova“.