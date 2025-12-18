Certificato medico di malattia in televisita, dal 18 dicembre cambiano regole e niente visita in ambulatorio
In vigore la novità del certificato medico di malattia tramite televisita, rilasciato senza che il lavoratore sia costretto ad andare in ambulatorio
Certificato di malattia anche tramite televisita, scattano le nuove regole per le visite mediche ai lavoratori. Grazie alle norme del decreto Semplificazioni, i dipendenti non saranno più costretti ad andare in ambulatorio o richiedere una visita domiciliare del medico di base, ma potranno ricevere il certificato per l’assenza dal lavoro attraverso un consulto online. La novità è in vigore dal 18 dicembre, anche se non sarà immediatamente operativa.
La televisita
La novità è prevista all’articolo 58 del decreto Semplificazioni, che equipara la certificazione da remoto con la telemedicina a quella tradizionale in presenza, fino ad oggi obbligatoria per rilasciare il certificato di malattia, necessario al dipendente per potersi assentare dal lavoro.
Una norma richiesta fortemente dalla Federazione italiana medici di medicina generale per “alleggerire l’eccessivo carico burocratico che grava quotidianamente sugli ambulatori”.
Come rilevato dall’Osservatorio Inps sul “Polo unico di tutela della malattia”, sono stati più di 16,5 milioni i certificati medici trasmessi nei primi sei mesi del 2025, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024, tre quarti dei quali nel settore privato.
Certificato medico di malattia da remoto: da quando
Nonostante le nuove regole entrino in vigore dal 18 dicembre, come spiegato dalla stessa Fimmg, l’effettiva operatività delle televisite è stata però rinviata a un accordo in seno alla Conferenza Stato-Regioni, sul quale non è ancora stata stabilita una scadenza.
Fino a quando non saranno fissate delle tempistiche precise, dunque, continuerà a valere l’obbligo dei controlli in presenza del lavoratore in ambulatorio o con richiesta di visita medica a casa.
Le misure contro i certificati falsi
Con un comunicato la Federazione dei medici di base sottolinea la conferma nel provvedimento sulle tutele contro i certificati falsi anche in via telematica, contro i quali il sindacato assicura di continuare a tenere alta l’attenzione.
Nella normativa attuale, infatti, sono previste dure sanzioni per lavoratori e medici che rilasciano documenti infedeli, smascherati dalla visite fiscali: circa 223mila quelle effettuate nel primo trimestre 2025, in lieve diminuzione del 3% rispetto all’anno precedente.
Un calo dovuto al settore privato, dove si riducono dell’11,4%, mentre nel pubblico crescono del 7,9%.