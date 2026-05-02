Certificazione Unica 2026 sbagliata e caos Inps sui bonus, il motivo dell'errore e cosa fare

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un errore tecnico rischia di trasformarsi in un problema concreto per milioni di contribuenti italiani. La Certificazione Unica 2026, infatti, cioè il documento chiave per la dichiarazione dei redditi, è finita al centro di un caos che coinvolge anche l’Inps. Circa due milioni di modelli sarebbero stati compilati secondo un’indicazione sbagliata, con possibili conseguenze sull’accesso ai nuovi bonus fiscali.

Certificazione Unica 2026 sbagliata

Due milioni di Certificazioni uniche 2026 sbagliate. Cosa è successo e come è stato possibile? Il nodo centrale della questione riguarda alcune indennità percepite nel 2025:

Naspi

cassa integrazione

disoccupazione agricola

maternità

malattia

In molti casi queste somme non sono state classificate correttamente all’interno della Certificazione Unica 2016. E cosa significa questo?

In pratica c’è il rischio di non essere considerate nel calcolo del nuovo taglio del cuneo fiscale, trasformato dalla legge di Bilancio in beneficio Irpef.

Il problema della nuove caselle

A segnalare l’anomalia era stata per prima la Cgil, attraverso il Consorzio nazionale Caaf.

Il problema nasce dalle nuove caselle introdotte nella Certificazione Unica 2026, in particolare quelle comprese tra 718 e 725: due milioni di Certificazioni uniche sono state emesse con una casella barrata per errore.

Si tratta in pratica di campi decisivi, perché servono a stabilire se determinati redditi contribuiscono o meno al riconoscimento della somma non imponibile o delle ulteriori detrazioni.

L’errore più rilevante riguarda proprio il punto 718: in diverse certificazioni relative a prestazioni erogate dall’Inps è stato inserito un codice sbagliato.

La correzione dell’Inps e i rischi

Dopo le segnalazioni, ecco l’intervento dell’Inps che ha i dati: le Certificazioni Uniche aggiornate sono disponibili dal 31 marzo e le informazioni corrette sono confluite automaticamente nella dichiarazione precompilata resa disponibile dal 30 aprile.

L’Istituto di previdenza comunque invita i contribuenti a scaricare nuovamente la CU 2026 per verificare eventuali modifiche.

Attenzione però perché secondo la Cgil l’errore non riguarderebbe solo l’Inps ma anche altri sostituti d’imposta, pubblici e privati. Questo significa che la platea dei lavoratori coinvolti potrebbe essere molto più estesa, con il rischio di perdere benefici fiscali o, al contrario, di riceverli senza averne diritto.

Il problema è legato alla riforma del cuneo fiscale: per i lavoratori con redditi fino a 20mila euro è prevista una somma non imponibile che può arrivare fino a 960 euro, mentre per chi guadagna tra 20mila e 40mila euro è prevista un’ulteriore detrazione.

In questo quadro, una compilazione errata della Certificazione Unica può fare la differenza dal momento che, come detto, un codice sbagliato può escludere un contribuente dal beneficio oppure attribuirgli un vantaggio non dovuto, con possibili conseguenze anche in fase di controllo fiscale.

Cosa fare visto l’errore tecnico

Cosa fare, quindi? Il primo consiglio è di non inviare la dichiarazione dei redditi senza aver verificato attentamente la propria CU 2026. Chi ha percepito indennità nel 2025 dovrebbe controllare, in particolare, che queste siano correttamente indicate tra i redditi di lavoro dipendente.

Rivolgersi a un Caf o a un professionista può aiutare a capire e valutare maglio la situazione. Un controllo preventivo consentirebbe di individuare eventuali anomalie e correggerle prima dell’invio del 730.

Di certo il caso della Certificazione Unica 2026 resta aperto e conferma quanto un dettaglio tecnico possa avere effetti concreti sulle tasche dei contribuenti.