Cervello di Bruce Willis sarà "donato alla scienza", la scelta per approfondire gli studi sulla malattia

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Il cervello di Bruce Willis potrebbe essere donato alla scienza dopo la sua morte. Secondo quanto riportato da Tgcom24, Emma Heming avrebbe parlato della decisione anche con Demi Moore, ex moglie dell’attore, e con Rumer, Scout e Tallulah, le tre figlie nate dal loro matrimonio. Willis ha 71 anni e convive con la demenza frontotemporale. I primi problemi di linguaggio avevano portato la famiglia ad annunciare il suo ritiro dal cinema nel 2022.

Donazione del cervello di Bruce Willis, cosa ha detto Emma Heming

Della possibilità di donare il cervello alla ricerca Emma Heming aveva già parlato nel settembre 2025, durante un’intervista per l’uscita del libro The Unexpected Journey. La giornalista le aveva chiesto cosa pensasse della donazione dopo la morte di un familiare. Heming aveva ammesso quanto fosse difficile anche solo affrontare l’argomento, pur riconoscendo l’importanza dei tessuti donati per gli studi sulla malattia.

Nell’intervista, però, la donna non aveva detto esplicitamente che la famiglia avesse già deciso di donare il cervello di Willis. Demi Moore, intanto, è rimasta vicina all’ex marito anche dopo la diagnosi e compare spesso nelle fotografie di famiglia pubblicate su Instagram, insieme a Emma e alle ragazze.

A cosa serve la donazione del cervello

La demenza frontotemporale può modificare il comportamento e compromettere il linguaggio. Alcuni danni provocati dalla malattia diventano più chiari soltanto quando gli specialisti possono esaminare direttamente i tessuti cerebrali. Secondo l’Association for Frontotemporal Degeneration, queste analisi aiutano anche a distinguere le diverse forme di demenza frontotemporale. Le terapie disponibili possono intervenire su alcuni sintomi, ma non arrestare la malattia.

La famiglia aveva annunciato il ritiro di Bruce Willis nel marzo 2022, parlando di afasia, un disturbo del linguaggio. Soltanto nel febbraio 2023 aveva reso pubblica la diagnosi di demenza frontotemporale. Sul set, intanto, l’attore di Die Hard aveva cominciato a incontrare difficoltà nel ricordare e pronunciare le battute, fino a non riuscire più a lavorare come prima.

Come sta Bruce Willis e perché vive in un’altra casa

Dal 2025 Bruce Willis vive in una casa poco distante da quella di Emma Heming e delle loro due figlie, Mabel ed Evelyn. La moglie ha spiegato che lì l’attore riceve assistenza giorno e notte.

Il trasferimento è stato fortemente criticato sui social, nel momento in cui uscì la notizia. Emma Heming aveva replicato parlando soprattutto dei bisogni delle figlie Mabel ed Evelyn, che devono poter invitare le amiche, giocare e fare rumore in casa.

Nel gennaio scorso Emma Heming ha raccontato che Bruce Willis non è consapevole della propria malattia. L’attore soffre infatti di anosognosia, un disturbo neurologico che gli impedisce di riconoscere i problemi causati dalla demenza.