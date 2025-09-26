Cervo incastrato a Barberino di Mugello, chiusa l'autostrada A1: così gli agenti hanno salvato l'animale
Un cervo adulto è stato tratto in salvo dalla Polizia Stradale nelle prime ore del 23 settembre nei pressi del casello di Barberino di Mugello, sull’autostrada A1 Panoramica, dopo essere rimasto bloccato tra i guard-rail. L’animale, ferito e spaventato, rischiava gravi conseguenze a causa del traffico intenso. L’operazione di soccorso è stata coordinata dal COPS di Firenze e ha visto la collaborazione della Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda Usl Toscana Centro, che ha permesso il recupero e la liberazione dell’animale nei boschi circostanti.
Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è reso necessario quando un cervo maschio adulto, visibilmente ferito e in stato di agitazione, è stato avvistato bloccato tra i due guard-rail che separano le carreggiate dell’autostrada A1 Panoramica, poco dopo il casello di Barberino di Mugello. Il rischio di incidenti era elevato, sia per l’animale che per gli automobilisti in transito.
La risposta delle forze dell’ordine
Il COPS di Firenze ha immediatamente disposto l’invio di due pattuglie della Polizia Stradale di Pian del Voglio. Gli agenti, attivando la modalità safety car, hanno rallentato il traffico e gestito la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso. Questa scelta ha permesso di evitare ulteriori pericoli e di creare le condizioni necessarie per il recupero dell’animale.
L’intervento veterinario e la liberazione
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale della Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda Usl Toscana Centro è intervenuto sul posto. Gli operatori hanno provveduto a sedare il cervo, così da poterlo recuperare in sicurezza e sottoporlo alle cure necessarie. Dopo i controlli veterinari, l’animale è stato liberato nei boschi circostanti, lontano dai pericoli della strada.
Un esempio di collaborazione tra istituzioni
L’episodio ha messo in luce l’efficacia della collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte: la Polizia Stradale, il COPS di Firenze e la Sanità Pubblica Veterinaria. Grazie alla tempestività dell’intervento e alla sinergia tra le forze dell’ordine e i servizi veterinari, è stato possibile evitare conseguenze gravi sia per l’animale che per gli utenti della strada.
Impatto sulla viabilità e reazioni
La chiusura temporanea delle carreggiate ha causato alcuni disagi alla circolazione, ma la gestione dell’emergenza ha permesso di ridurre al minimo i tempi di intervento. Gli automobilisti hanno potuto riprendere la marcia in sicurezza una volta conclusa l’operazione. L’episodio ha suscitato apprezzamento tra i cittadini e gli utenti della A1 Panoramica, che hanno riconosciuto l’importanza della tutela della fauna selvatica e della sicurezza stradale.
Precedenti e raccomandazioni
Non è la prima volta che animali selvatici si avventurano sulle autostrade italiane, mettendo a rischio la propria vita e quella degli automobilisti. Le forze dell’ordine raccomandano sempre la massima prudenza e invitano a segnalare tempestivamente la presenza di animali sulla carreggiata. In casi come quello avvenuto nei pressi di Barberino di Mugello, la rapidità di intervento può fare la differenza tra la vita e la morte per gli animali coinvolti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.