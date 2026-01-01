Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nelle scorse ore, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Tarvisio (Udine) è intervenuta al lago di Cave del Predil, nel territorio comunale di Tarvisio, per soccorrere un giovane cervo che era sprofondato parzialmente tra i ghiacci, restando intrappolato e non riuscendo più a venirne fuori. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato il cervo vicino alla riva, con le zampe bloccate nel ghiaccio. Hanno quindi lanciato un lazo con il quale hanno agganciato l’animale traendolo in salvo, fino alla riva. Dopo aver verificato che il giovane quadrupede non presentava ferite, lo hanno accompagnato ai margini del bosco, per liberarlo in sicurezza.