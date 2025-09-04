Cesara Buonamici definisce "handicappata" una bimba di 8 anni, il brutto scivolone e le scuse al Tg5

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Cesara Buonamici ha chiesto scusa in diretta, al Tg5. Il giorno precedente, nel lanciare un servizio su una bimba con problemi motori a cui era stato sottratto il triciclo ortopedico, aveva usato la parola “handicappata“. Il dietrofront per aver scandito quel termine in riferimento alla piccola è arrivato dopo qualche ora. La giornalista ha dichiarato di aver commesso un errore e di essere stata fuori luogo in quanto ha usato una parola obsoleta.

Cesara Buonamici si scusa al Tg5 per aver usato la parola “handicappata”

“Vorrei fare una precisazione, ieri sera riguardo un episodio di disabilità ho usato, sbagliando, una parola che non si usa più e quindi mi dispiace e mi scuso”. Così Cesara Buonamici durante l’edizione serale delle 20.00 del Tg5, andata in onda nella giornata di martedì 2 settembre.

Lo sbaglio a cui ha fatto riferimento la giornalista si è verificato il giorno precedente. Lunedì 1 settembre, Buonamici ha lanciato il servizio di Olivia, la giovanissima protagonista di una storia a lieto fine. Alla bimba di 8 anni con problemi motori era stato rubato il triciclo ortopedico a Torino. Il mezzo è poi stato ritrovato.

Il passo indietro della giornalista

Nell’anticipare la vicenda, Buonamici così si era espressa: “Una storia che è finita bene. Questo triciclo, indispensabile per una bambina handicappata, è stato ritrovato, sentite come”.

La giornalista toscana ha in seconda battuta fatto un passo indietro, sottolineando che il termine da lei usato non rientra in un linguaggio inclusivo e adeguato ai tempi che corrono.

La storia della piccola Olivia: il triciclo rubato e recuperato

Per quel che riguarda la storia della piccola Olivia, fortunatamente c’è stato il lieto fine. Il triciclo ortopedico della bimba, creato su misura e dal valore di circa 1.500 euro, era stato rubato a Torino, nel cortile condominiale in cui risiede la famiglia nel quartiere San Salvario.

I familiari della piccola avevano denunciato la scomparsa del mezzo nel corso della giornata di sabato 30 agosto 2025. Avevano anche diramato degli appelli sui social.

Grazie alla condivisione dell’appello del padre di Olivia e grazie al lavoro dei carabinieri del nucleo radiomobile di Torino, il triciclo è stato rintracciato nella serata di lunedì 1 settembre.

Il mezzo era stato abbandonato in un cortile di un condominio non lontano dall’abitazione in cui vive Olivia. A notarlo un cittadino venuto a conoscenza del furto grazie agli appelli.