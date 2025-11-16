Cesara Buonamici e il tumore al seno scoperto grazie alla prevenzione, l'invito a sottoporsi ai controlli

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Cesara Buonamici, storico volto dei telegiornali Mediaset, ha raccontato la sua battaglia contro il tumore al seno. Intervistata da Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, la giornalista ha spiegato di avere scoperto la malattia tramite un controllo di routine. Poi ha invitato i telespettatori alla prevenzione.

Cesara Buonamici parla del tumore al seno

Cesara Buonamici aveva già raccontato la sua malattia, l’intervento e le cure in una precedente intervista, sempre a Verissimo un anno prima: “È una cosa che ti cambia fra la vita e la morte”.

Tornata nel salotto di Canale 5, la giornalista ha spiegato di avere fatto un controllo “proprio di recente” e di stare bene.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

L’ultimo controllo dopo l’intervento e le cure

“I controlli li faccio molto spesso, sono precisa. È andato tutto bene. Si arriva sempre al momento del controllo con un’ansia pazzesca, poi arriva un grande sollievo”, ha detto.

L’importanza della prevenzione

“La cosa bella – ha aggiunto – è che ormai questo non è più un male incurabile, questo è un male come tanti altri e quindi seguendo le regole, seguendo la prevenzione, che è tanto importante”, lo si può affrontare.

“Questo è il grande insegnamento che si trae da queste avventure che certo non sono mai piacevoli. Ed è quello che si cerca di trasmettere agli altri“, ha aggiunto la giornalista.

“Io l’ho scoperto con la prevenzione, cioè in un normale controllo di routine che però facevo da anni, tutti gli anni, e quindi facendo la prevenzione. E lì trovi questi ‘piccoli malefici’ quando sono ancora molto piccoli, e quindi ti eviti un sacco di conseguenze. Insomma, si può fare!”, ha concluso Cesara Buonamici parlando di come ha sconfitto il tumore al seno.

Enrica Bonaccorti e il tumore

Sempre a Verissimo, un altro volto caro agli italiani, Enrica Bonaccorti, ha raccontato di lottare tuttora contro un tumore al pancreas inoperabile.

L’ex conduttrice ha appena terminato un ciclo di chemioterapia e radioterapia e per i prossimi due mesi e mezzo è prevista una pausa nelle cure.

Enrica Bonaccorti non ha comunque perso il buonumore e ha regalato una poesia al pubblico, dedicata “a tutte le coppie”.