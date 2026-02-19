Cesare Bocci, l’intervista all'attore: “Il razzismo nasce dalla paura, e la paura va attraversata”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Cesare Bocci ha sempre attraversato il suo mestiere con una lucidità disarmante. Non indulge nella retorica del talento, non si racconta come predestinato. Parla di precarietà scelta, di lavori fatti per pagare le bollette e continuare a fare l’attore, di fortuna incontrata al momento giusto. Eppure, dietro questa concretezza, c’è un’idea molto chiara del senso del suo lavoro: raccontare l’essere umano nelle sue fragilità. Con Indovina chi viene a cena?, lo spettacolo diretto da Guglielmo Ferro al Teatro Alfieri di Torino dal 20 al 22 febbraio, Cesare Bocci riporta in scena un testo che, adattato da Mario Scaletta, il pubblico associa inevitabilmente al celebre film del 1967 interpretato da Katharine Hepburn e Spencer Tracy. La storia è nota: una giovane donna bianca presenta ai genitori il fidanzato, un brillante medico afroamericano. In un’America appena uscita dalle leggi che vietavano i matrimoni misti, la cena diventa un campo di tensioni, paure e contraddizioni. Non si tratta solo di ideologia o di dichiarazioni di principio: al centro ci sono due padri e due madri costretti a fare i conti con l’idea che il futuro dei propri figli non sarà quello che avevano immaginato. È proprio questo, secondo Cesare Bocci, il cuore della vicenda. Non il razzismo come slogan, ma la paura. La paura di una società che giudica, di un destino che si teme più difficile, di una felicità che potrebbe essere messa alla prova. Le madri nello spettacolo scelgono la fiducia; i padri devono attraversare il conflitto. Il pubblico ride, ma si riconosce. Perché, ieri come oggi, le differenze cambiano volto (religione, provenienza, disabilità) ma il meccanismo resta lo stesso. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie che segue, Cesare Bocci racconta perché questo testo continua a funzionare, cosa significa per lui “comprendere” l’altro e quanto contino, in una carriera, il talento e la fortuna. E quando parla delle sue missioni con Save the Children, il discorso si allarga: la comprensione non è solo un tema teatrale, ma una pratica quotidiana. Una responsabilità.

Che cosa l’ha colpita, sul piano umano, del testo di “Indovina chi viene a cena?” tanto da volerlo riportare in teatro?

“Il messaggio che contiene: i personaggi, con i loro dubbi e le loro paure per il futuro dei figli. Chi è genitore teme per ciò che attende i propri ragazzi: non si tratta di razzismo. Le paure di Matt o del padre di John non nascono dall’odio, ma dal timore che, nell’America del 1967, dove da poco erano state abolite le leggi contro i matrimoni misti, quei giovani potessero soffrire. Le madri, invece, affermano che sì, soffriranno, ma occorre offrire fiducia, amore e sostegno. Tutti, prima o poi, affrontano difficoltà: questa è una prova della vita. Assurda, certo, perché il razzismo è assurdo. Ma resta una prova da superare”.

Che cosa può raccontare questo testo all’italiano di oggi?

“Trasmette lo stesso messaggio del 1967. Oggi il razzismo ha assunto forme diverse: si lega alla religione, alla provenienza, all’identità di genere, alla disabilità. Ma la sostanza non cambia. Lo si percepisce anche a teatro: il pubblico riflette sull’attualità del tema, pur declinato in modi differenti. Il punto resta uno: riconoscere l’umanità dell’altro”.

Qual è, oggi, secondo Lei, la forma di razzismo più difficile da arginare?

“È difficile individuarne una sola. Oggi emerge con forza quello religioso: ‘Sei musulmano? Mio Dio. Sei ebreo? Mio Dio’. Se una figlia tornasse a casa con un fidanzato appartenente a un’altra confessione religiosa, non nascerebbe paura in sé, ma preoccupazione per la reazione della società in questo momento storico. Lo stesso accadrebbe se presentasse un ragazzo con una disabilità. L’inquietudine deriva dall’idea di un futuro diverso da quello immaginato, non lineare come si sperava per i propri figli. Da qui nasce la difficoltà. Nei periodi complessi si tende a cercare un nemico su cui scaricare responsabilità e timori. È un modo per eludere le proprie responsabilità. Lo si vede anche oggi negli Stati Uniti: si alimenta una caccia agli immigrati, dimenticando che tutti, tranne i nativi americani, discendono da immigrati. L’idea di ‘purezza’ non appartiene alla realtà”.

La parola “comprensione” è centrale nello spettacolo. Quanto è difficile comprendere l’altro, anche nelle differenze più piccole?

“La differenza non dovrebbe generare paura, a farlo è ciò che non si conosce. Quando non ci si riconosce nell’altro, si prova timore. È ignoranza nel senso letterale del termine: non conoscere. E questa mancanza di conoscenza diventa un limite”.

Che cosa permette di comprendere quel testo in teatro?

“Se ci si pone la stessa domanda che Matt rivolge a sé sul futuro della figlia, si coglie il cuore dello spettacolo. Funziona perché non impartisce una lezione. Mostra due padri e due madri nei quali il pubblico può riconoscersi. Non si parla in astratto di tolleranza o pregiudizio: si vede una persona comune, un lavoratore, che ha sempre faticato, alle prese con una situazione inattesa. Si ride, ma si riflette su ciò che si è”.

C’è stata finora una reazione del pubblico che l’ha colpita in modo particolare?

“In una replica è scattato un applauso mentre dicevo ‘Ho combattuto per tutta la vita contro l’intolleranza e il pregiudizio. Abbiamo educato nostra figlia a credere nei nostri valori e, tra i tanti delitti che l’uomo può commettere, il razzismo è il più abominevole’. L’applauso è nato in quel preciso momento. È accaduto due volte, su ottanta repliche. È stato significativo perché il messaggio è arrivato diretto”.

E reazioni negative?

“No. A parte qualcuno che si è addormentato ma quello in teatro accade sempre (ride, ndr)”.

Ha mai avvertito il peso del confronto con il film?

“No. È impensabile paragonarsi a due interpreti di quel livello come Katherine Hepburn e Spencer Tracy (sorride, ndr)”.

Nella Sua biografia social si definisce con molte parole che terminano in “-attore”. Perché?

“Perché sono stati svolti molti lavori per poter continuare a fare l’attore. Chi sceglie questo mestiere accetta la precarietà. La vita, però, non si ferma nei periodi senza scritture: occorre andare avanti e mantenersi. Quelle esperienze mi hanno poi permesso di proseguire nel percorso artistico”.

Si è mai sentito tradito dalle sue scelte professionali?

“No. Ci sono stati momenti difficili, in cui il lavoro mancava e la realtà appariva più dura del previsto. Ma ci si rimbocca le maniche e si prosegue”.

Tra le prime definizioni che da di se stesso, c’è GeoAttore. Perché la laurea in geologia?

“In precedenza, avevo intrapreso studi in economia e commercio e poi in farmacia: evidentemente mancava una direzione chiara. Alcuni amici frequentavano geologia; seguendo le lezioni è nata una passione. Mi sono così iscritto e in due anni ho recuperato gli esami previsti in tre. Poi è arrivato il teatro, e la scelta di cosa fare è cambiata”.

Il personaggio di Mimì Augello nella serie Il commissario Montalbano l’ha mai influenzata sul piano umano?

“No, perché il personaggio resta distinto dalla vita privata. È stata un’opportunità fortunata, in un contesto preciso: sceneggiatura, regia, colleghi, ambientazione. Occasioni simili capitano raramente”.

Conta solo la fortuna? E il talento?

“Conta, ma va preparata. Occorre trovarsi nel momento giusto e convincere chi sceglie che si è adatti a quel ruolo. Se l’occasione arriva e non si è all’altezza, non si viene richiamati. Esistono attori straordinari che non hanno raggiunto grande notorietà: il talento non basta sempre. Servono preparazione, capacità e anche fortuna”.

Qual è stata la scelta lavorativa più complicata finora per lei?

“Accettare incarichi poco affini alla propria sensibilità. Talvolta, però, è necessario far fronte alle esigenze quotidiane. In attesa di proposte più coerenti, si procede così”.

Il suo attivismo è sotto gli occhi di tutti. Che cosa la spinge a impegnarsi sul piano sociale?

“Non c’è motivo per non farlo. In parte è anche una forma di egoismo: fare del bene restituisce molto. Inoltre, chi gode di visibilità pubblica ha la responsabilità di mettere la propria immagine al servizio di cause importanti”.

È Ambasciatore di Save the Children. Ha mai visitato direttamente i luoghi delle campagne umanitarie?

“Sì. In Mozambico, in Uganda, in India, in Romania, in Somalia. Durante un viaggio di ritorno, dopo aver visto bambini morire a causa di una siccità devastante, in jeep attraverso la savana mi è comparso sul volto un sorriso inatteso. Mi sono chiesto il motivo. La risposta era nella consapevolezza dell’importanza del messaggio che sarebbe stato diffuso dalle immagini che avevamo realizzato. Documentare la situazione e raccontare l’impegno di Save the Children significa dare voce a quelle realtà. Se anche una sola persona decidesse di donare pochi euro, si potrebbe salvare una vita. È questa convinzione che ha sempre sostenuto l’impegno”.