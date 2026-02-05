Cesare Castellotti morto a 86 anni, seguiva Juventus e Torino per 90° Minuto: fu imitato anche da Teo Teocoli

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Cesare Castellotti è morto all’età di 86 anni, era lo storico corrispondente da Torino di “90° Minuto” su Rai 1. Aveva documentato cinque mondiali di calcio, sei Olimpiadi, l’ultimo scudetto dei granata e raccontato le grandi imprese della Juventus di Trapattoni. Era andato in pensione nel 1999 e si era occupato anche di golf, basket e pallavolo. Fu tanto celebre da essere anche imitato anche da Teo Teocoli.

Morto Cesare Castellotti

Mondo del giornalismo in lutto per la morte di Cesare Castellotti, storico volto di “90° Minuto” e corrispondente per il programma, allora condotto da Paolo Valenti, per le squadre della sua città, Juventus e Torino.

Aveva lavorato anche per il Tg3 Piemonte, dove conduceva “Piemonte Sport”, e parlava anche di basket, golf e pallavolo.

Volto storico di 90° Minuto

Aveva 86 anni ed era diventato molto noto negli anni ‘70, ‘80 e nei primi ’90 per la sua costante presenza nello storico programma di Rai Uno, prima della pensione nel 1999.

Da ricordare anche la sua imitazione – nel personaggio diventato noto come Gianduja Vettorello – e portato sul piccolo schermo da Teo Teocoli nei programmi della Gialappa’s Band. Indimenticabile il suo accento torinese e le sue eccentriche cravatte, solitamente granata, che sfoggiava davanti alla telecamera.

Nella sua lunga e fortunata carriera, Castellotti era stato prima cronista e poi capo-servizio e aveva seguito ben cinque mondiali di calcio e sei Olimpiadi.

La carriera e il ricordo dei colleghi

Su Facebook il collega e amico Carlo Nesti l’ha voluto ricordare con un accorato post. “È stato il mio caposervizio per quasi vent’anni. Dovunque sia, spero che possa giocare a golf, la sua passione. Grande, e nobile, professionista. È stato, nella Rai di Torino, prima segretario di redazione, e poi, per circa 20 anni, capo-servizio del nucleo sportivo, formato da Beppe Barletti, Franco Costa, Federico Calcagno e me”, scrive Nesti.

“Volto storico del 90° Minuto di Paolo Valenti. È diventato Gianduja Vettorello nella spassosa imitazione di Teo Teocoli. Ha amato più il golf, la sua vera passione, che non il calcio. E ha adorato il Brasile, la sua terra promessa”, chiosa il collega torinese parlando dell’icona della tv sportiva italiana appena scomparsa.

Torinese, era entrato in Rai negli anni ’70 e nel 1975 era stato premiato dall’allora presidente Giovanni Leone con il Premio Saint Vincent per il giornalismo. Era stato alla Fnsi fino al 2006 e aveva ricoperto anche, fino alla sua morte, la carica di direttore de “Il Dossier“, testata del settore autoveicoli.