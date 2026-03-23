Cesare Parodi si è dimesso dall'Anm poco prima della chiusura dei seggi, sembra per gravi motivi personali
Cesare Parodi si dimette da presidente dell'Anm, l'annuncio poco prima della chiusura dei seggi per il referendum sulla giustizia
Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La decisione sarebbe dovuta a gravi motivi familiari. La scelta è stata comunicata al Comitato direttivo centrale dell’Anm pochi minuti prima della chiusura dei seggi del referendum sulla riforma della giustizia.
- Cesare Parodi si è dimesso dall'Anm
- Parodi: "Gravi ragioni familiari"
- Anm, a Milano applausi ai primi exit poll sul referendum
- Chi è Cesare Parodi
Cesare Parodi si è dimesso dall’Anm
Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm).
Una notizia che è stata comunicata al Comitato direttivo centrale dell’associazione pochi minuti prima delle 15 di lunedì 23 marzo, quando chiudono i seggi del referendum sulla giustizia.
Parodi: “Gravi ragioni familiari”
Alla base della sua scelta ci sarebbero motivi personali legati alle condizioni di salute di un familiare.
“Mi dimetto sabato per gravi ragioni familiari“, ha dichiarato Parodi all’Adnkronos. Le dimissioni saranno formalizzate nella riunione del comitato direttivo dell’Anm già fissata per il 28 marzo.
Una scelta che non avrebbe nulla a che vedere con il referendum sulla giustizia.
La decisione, comunicata in anticipo pochi minuti prima della chiusura dei seggi, sarebbe proprio dovuta alla volontà di non collegarla all’esito del referendum.
Anm, a Milano applausi ai primi exit poll sul referendum
Intanto tra i magistrati c’è chi festeggia dopo i primi exit poll sul referendum sulla giustizia arrivati appena dopo la chiusura dei seggi.
Al Tribunale di Milano, riporta Ansa, molti magistrati si sono riuniti nella sala dell’Anm per attendere l’esito del voto, guardando le notizie in tv.
Ai primi exit poll, che danno il No in vantaggio, in molti hanno iniziato ad applaudire.
C’è anche chi invita alla calma e ad aspettare almeno le prime proiezioni: “È troppi presto, aspettiamo”.
Chi è Cesare Parodi
Torinese, 62 anni, Cesare Parodi è in magistratura dal 1990.
Dopo aver lavorato a lungo a Torino, come sostituto procuratore presso la Procura Circondariale e poi presso la Procura della Repubblica, dallo scorso novembre è procuratore ad Alessandria.
Esponente di Magistratura Indipendente, la corrente moderata all’interno dell’Anm, era stato eletto presidente dell’Associazione nazionale magistrati appena un anno fa, nel febbraio 2025.