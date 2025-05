Cesena, fermato pusher “in trasferta” dall’Albania: cocaina pronta per la vendita e 3.000 euro in contanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e 3.000 euro sequestrati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Cesena. Un cittadino albanese di 31 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto al termine di un’articolata attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano notato movimenti sospetti riconducibili all’uomo, recentemente giunto in Italia dall’Albania.

Modalità dell’arresto

L’uomo, alla vista della gazzella dei Carabinieri, ha tentato di nascondersi nell’abitacolo dell’auto a noleggio. È stato prontamente fermato e controllato dai militari, che durante la perquisizione hanno rinvenuto 16 gr. di cocaina già suddivisi in dosi.

Sequestro e indagini

Il successivo controllo nella camera d’albergo utilizzata dall’arrestato ha portato al sequestro di 3.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale sequestrato è ora a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

Modus operandi

Dalle prime risultanze, è emerso che l’attività di spaccio era organizzata in modo professionale, con venditori fatti giungere in Italia per svolgere tale compito. Utilizzavano camere d’albergo per pernottare e auto a noleggio per spostarsi nelle zone di spaccio, eseguendo consegne anche a domicilio, un vero e proprio “delivery della droga”.

