Un arresto a Cesena lo scorso fine settimana: un giovane cittadino albanese di 24 anni è stato fermato nei pressi del casello autostradale di Cesena Nord e trovato in possesso di una notevole quantità di sostanza stupefacente, destinata presumibilmente allo spaccio. L’operazione è stata condotta nell’ambito di controlli mirati nella zona di Pievesestina e nelle aree limitrofe ai caselli autostradali, con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga nella provincia.

Controlli intensificati nei pressi dei caselli autostradali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto durante una serie di servizi di controllo straordinario messi in atto dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena. I militari hanno concentrato la loro attenzione sulle zone di Pievesestina e sulle immediate vicinanze dei due principali caselli autostradali, quello di Cesena e quello di Cesena Nord. L’obiettivo era quello di individuare eventuali movimenti sospetti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e prevenire reati connessi al traffico di droga.

Il fermo e la perquisizione dell’auto

Intorno alle ore 12.30 di sabato, i Carabinieri hanno notato una Volkswagen Golf grigia, risultata presa a noleggio, che si dirigeva verso il casello di Cesena Nord dopo essere uscita dalla E45. Il veicolo è stato fermato per un controllo di routine. Inizialmente, sia l’auto che il conducente, un giovane cittadino albanese di 24 anni, sono risultati in regola. Tuttavia, il comportamento nervoso e la tensione manifestata dal ragazzo hanno insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti portando il giovane e l’auto in caserma.

La scoperta della cocaina nascosta nel cruscotto

Una volta giunti al Comando, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione più accurata del veicolo. Smontando alcune parti del cruscotto, hanno rinvenuto, ben occultato in una zona difficilmente accessibile, un unico pezzo di cocaina dal peso di oltre 100 grammi. La sostanza era stata nascosta con cura, a conferma della volontà di eludere i controlli e trasportare la droga senza destare sospetti.

Sequestro della droga, dell’auto e del cellulare

Oltre alla sostanza stupefacente, i militari hanno proceduto al sequestro dell’autovettura utilizzata dal giovane e del telefono cellulare in suo possesso. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì, che coordina le indagini e gli ulteriori accertamenti necessari per ricostruire la rete di spaccio e individuare eventuali complici o destinatari della droga.

Un valore di oltre 10.000 euro per la droga sequestrata

Secondo le stime degli investigatori, la cocaina sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito una somma superiore a 10.000 euro, una volta suddivisa in dosi e venduta al dettaglio. Questo dato conferma la rilevanza dell’operazione e l’importanza dei controlli preventivi nelle aree di transito strategiche come i caselli autostradali.

L’arresto e la convalida della custodia cautelare

Il giovane cittadino albanese è stato dichiarato in stato di arresto immediatamente dopo il rinvenimento della droga. In ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trasferito presso la Casa Circondariale competente, in attesa dell’udienza di convalida. Nei giorni successivi, il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato.

