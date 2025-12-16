Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Una giovane donna peruviana di 20 anni è stata fermata dopo aver aggredito il personale sanitario e una guardia giurata, mentre si trovava in evidente stato di alterazione alcolica. L’episodio si è verificato presso il pronto soccorso della città romagnola, dove la situazione è stata riportata alla normalità grazie all’intervento tempestivo dei militari.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato presso il pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale sono intervenuti a seguito di una richiesta urgente proveniente dal personale sanitario, che segnalava la presenza di una giovane donna in stato di alterazione etilica.

L’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto riferito, la giovane, accompagnata da una conoscente, si era presentata in ospedale manifestando un evidente disagio dovuto all’alcol. Dopo aver espresso forti lamentele riguardo alle cure ricevute, la ventenne ha aggredito con calci, pugni e graffi due operatrici sanitarie e la guardia giurata in servizio. I Carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, sono riusciti a contenere la situazione, intervenendo nell’area riservata del pronto soccorso.

Le accuse e l’arresto

La giovane donna è stata dichiarata in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a persona esercente una professione sanitaria. Nonostante i tentativi della ventenne di colpire anche i militari intervenuti, questi sono riusciti a immobilizzarla e a ripristinare la sicurezza per operatori e pazienti presenti nella struttura.

Le conseguenze e la misura cautelare

Al termine delle cure necessarie, la ventenne è stata condotta in caserma e successivamente, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnata presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida. L’episodio ha destato preoccupazione tra il personale sanitario, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza all’interno del pronto soccorso.

IPA