Cesenatico, prenotano la vacanza nel residence ma non esiste: truffa per 100 famiglie, il "giro" vale milioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Almeno 100 famiglie sono cadute nella truffa del residence fantasma a Cesenatico. All’indirizzo indicato in fase di prenotazione, via Pascoli 2, si trova in realtà la sede di un’agenzia assicurativa. Centinaia di famiglie, giunte da tutta Italia ma anche dall’estero, sono cadute nella trappola. Il Comune si è adoperato per ricollocare almeno parte dei vacanzieri in altre strutture.

La truffa del finto residence a Cesenatico

Le famiglie avevano prenotate stanze e appartamenti del residence tramite una nota piattaforma. Ma dietro le foto, le descrizioni e i nomi “Residence Andrea” o “Residence Angelini” di Cesenatico, sulla riviera romagnola, si celava una truffa.

Pagate le caparre da 300 o 400 euro, a seconda della durata, le famiglie non hanno trovato traccia delle case. Spesso, come hanno raccontato alcuni cittadini di Cesenatico che si sono adoperati per assistere queste persone, si trattava di nuclei familiari con bambini piccoli.

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Cesenatico, le parole di una vittima della truffa

Il Comune di Cesenatico si è adoperato per fare rete con le strutture ricettive del territorio. Come riportato dalla Rai, almeno il 50% delle famiglie arrivate finora (se ne attendono altre che sono cadute nella truffa del residence fantasma) sono state ricollocate in alberghi e campeggi a prezzi calmierati, mentre il 10%, grazie alla disponibilità di alcuni albergatori, hanno trovato una sistemazione gratuita.

Come raccontato dalle persone cadute nella truffa, per gli appartamenti avevano versato nei mesi scorsi caparre di 300 o 400 euro. Prezzi ben aldi sotto della media stagionale per Cesenatico, ma che non hanno insospettito gli aspiranti vacanzieri.

“Ci aspettavamo di trascorrere una vacanza spensierata e invece è tutto allucinante”, ha raccontato una signora all’inviata Rai. Le vittime della truffa hanno presentato una denuncia e sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri.

L’impegno del Comune per trovare soluzioni alternative

L’annuncio del residence truffa è stato tolto dalle principali piattaforme, ma il sito della fantomatica struttura è ancora presente online. Il rischio è che altre famiglie, attirate dai prezzi stracciati, possano prenotare altre case e presentarsi a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena.

“Come amministrazione comunale stiamo supportando le famiglie che si trovano in strada. Al nostro palazzo del turismo abbiamo creato un piccolo punto di accoglienza con aria condizionata e acqua mentre – con l’aiuto del personale dell’Ufficio informazioni turistiche – cerchiamo di trovare una ricollocazione per tutti”, ha detto il sindaco Matteo Gozzoli.

Residence truffa, come evitare di cadere nella trappola

Per evitare di cadere in truffe simili, le raccomandazioni sono di:

usare piattaforme ufficiali e pagare solo con metodi tracciabili

cerca le immagini della struttura su Google Immagini per vedere se sono state rubate da altri siti

per vedere se sono state rubate da altri siti diffidare di offerte troppo convenienti rispetto alla zona

controllare su Google Maps se la via e il civico esistono davvero

Secondo le stime, solo in Italia il giro d’affari legato alle truffe sulle strutture ricettive e sul turismo vale 195 milioni di euro all’anno.