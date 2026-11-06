Cessna disperso e precipitato sul Monte Canto, morto il noto imprenditore Massimiliano Toninelli

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono stati ritrovati sul Monte Canto, ad Ambivere, i resti di Massimiliano Toninelli, dopo circa cinque ore di ricerche: l’imprenditore 59enne di Piadena, comune in provincia di Cremona, è morto dopo che il suo Cessna 210 Centurion si è schiantato nella mattinata di venerdì 6 novembre. Il velivolo era partito da Montichiari alle 8.34 con l’intento di chiedere alcuni preventivi alla scuola volo di Valbrembo. Raggiunto l’aeroporto bergamasco è poi decollato nuovamente. Ma qualcosa durante il volo è andato storto portando a un epilogo tragico.

Monte Canto, Cessna si schianta: morto l’imprenditore Massimiliano Toninelli

Massimiliano Toninelli era titolare di un’azienda di casalinghi ed era l’unica persona a bordo del Cessna al momento dello schianto. Dopo aver raggiunto l’aeroporto di Valbrembo, era ridecollato dal Comune bergamasco, dirigendosi verso Trezzo per evitare il traffico aereo di Orio e tornare a Brescia. Ma ad un certo punto le comunicazioni si sono totalmente interrotte.

L’allarme, come riporta la testata BergamoNews, è scattato attorno alle 10.40. Subito sono iniziate le ricerche culminate, dopo circa cinque ore, con il ritrovamento dei resti del velivolo e del cadavere del 59enne. Dalla prima ricostruzione è emerso che l’aereo ha impattato contro gli alberi sul crinale della montagna e ha preso subito fuoco.

ANSA

Il boato udito dai residenti e la chiamata ai soccorsi

I soccorritori, allertati dai residenti della zona che hanno udito un forte boato, hanno impiegato ore a trovare i resti incendiati del Cessna perché hanno trovato difficoltà a penetrare nella fitta vegetazione. Inoltre hanno dovuto affrontare condizioni meteorologiche proibitive, con pioggia battente e nubi basse che hanno quasi del tutto azzerato la visibilità lungo i versanti.

Le squadre di soccorso hanno lavorato in stretta sinergia per riuscire a individuare l’aereo. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo e le squadre dei volontari della Protezione Civile hanno perlustrato l’area boschiva tra Sotto il Monte e Ambivere, affiancati sul posto dai Carabinieri della Compagnia di Ponte San Pietro e dai tecnici del Soccorso Alpino.

Il corpo ritrovato grazie al supporto tecnologico avanzato

Cruciale per risalire al punto esatto dell’impatto è stato il supporto tecnologico avanzato: la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia ha attivato l’Ufficio Imsi Catcher per elaborare i dati di rete della cella telefonica di Toninelli, impiegando un automezzo speciale per la localizzazione.

Nel frattempo, l’utilizzo di un analizzatore di spettro in dotazione ai Vigili del Fuoco, in stretta collaborazione con il Reparto Volo della Guardia di Finanza di Venegono, ha permesso di intercettare e triangolare il segnale radio automatico trasmesso dal dispositivo di emergenza dell’aeromobile.

“Non sappiamo se sia vivo o morto – aveva riferito il sindaco di Ambivere, Vittorio Leoni, prima della scoperta della salma – Lo hanno chiamato al telefono ma non rispondeva. Ora le squadre stanno andando a recuperarlo. Le ricerche sono state effettuate anche sulla base del segnale gps del Cessna e di alcune testimonianze di persone che hanno sentito il momento della caduta, ma, essendoci le nuvole basse, non hanno potuto vedere nulla”.