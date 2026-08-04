Ceuta, allarme per un nuovo assalto il 15 agosto: il tam tam sui social e i gruppi WhatsApp sotto osservazione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gli abitanti di Ceuta hanno paura: a pochi giorni dall’invasione di migliaia di migranti dal Marocco, sui social network starebbero circolando messaggi che invitano a organizzare un altro sfondamento del confine per il 15 agosto. La notizia viene rilanciata da diversi media spagnoli, ma al momento non esistono conferme ufficiali da parte delle autorità di Madrid o del Marocco.

Ceuta, si teme un nuovo assalto il 15 agosto

La data del 15 agosto potrebbe non essere casuale, essendo l’Assunzione di Maria al cielo, uno dei supremi dogmi della fede cattolica. In Marocco, invece, il 15 agosto non è festivo.

Secondo il quotidiano online spagnolo OkDiario, decine di account riconducibili a utenti marocchini starebbero diffondendo messaggi destinati soprattutto ai giovani.

ANSA

Tra gli slogan compare la frase “15 agosto 2026, quel giorno tutto avrà un senso”.

In numerosi post verrebbe inoltre rivolto l’invito a entrare in gruppi WhatsApp per coordinare un nuovo tentativo di raggiungere Ceuta. Tra gli hashtag segnalati figurano riferimenti alla migrazione verso la Spagna e alla ricerca di un contratto di lavoro nel Paese.

Anche secondo quanto riportato da El País, migliaia di giovani marocchini starebbero discutendo su Facebook e WhatsApp della possibilità di mettere in atto una nuova irruzione a Ceuta, con tanto di consigli di sopravvivenza in mare.

Nessuna conferma da Madrid e Rabat

Al momento, come detto, i governi di Madrid e di Rabat non confermano. Le autorità spagnole stanno cercando di capire se dietro la mobilitazione online vi sia un’organizzazione concreta oppure soltanto le chiacchiere di sognatori e provocatori.

Dopo gli eventi della scorsa settimana, il governo spagnolo ha rafforzato la presenza di esercito e forze di polizia a Ceuta.

L’Ue rafforza la sorveglianza social

Quanto sta avvenendo non è banale: secondo la Commissione Ue, la disinformazione diffusa attraverso i social avrebbe avuto un ruolo importante nel massiccio movimento di marocchini verso Ceuta.

Così ha dichiarato il commissario europeo agli Affari interni, Magnus Brunner: “Dobbiamo rafforzare la nostra capacità di monitorare le tendenze della disinformazione, anche sui social media, lavorando a stretto contatto con l’Europol e tutte le altre agenzie dell’Ue”.

L’occasione potrebbe coincidere proprio con la proliferazione di nuovi messaggi con oggetto un nuovo sfondamento verso Ceuta.