Cgil contro Electrolux per gli esuberi e i 1700 posti a rischio in Italia, ira dei sindacati dopo l'annuncio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Electrolux annuncia riduzioni del personale in Italia con 1700 esuberi, e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi. I sindacati proclamano sciopero nazionale, con la richiesta dell’intervento urgente da parte del governo. Alla base della crisi il calo del mercato europeo, i costi energetici e la forte concorrenza asiatica nel settore elettrodomestici.

Crisi Electrolux, personale a rischio

Lunedì 11 maggio il gruppo svedese Electrolux ha annunciato un drastico piano di ristrutturazione che prevede circa 1700 esuberi sul personale totale di 4500 dipendenti in Italia.

La comunicazione è arrivata durante il Coordinamento nazionale convocato a Mestre, in provincia di Venezia, e ha immediatamente provocato la reazione dei sindacati.

ANSA

Gli stabilimenti interessati

Secondo quanto emerso dall’incontro, nessuno degli stabilimenti italiani verrà risparmiato dalla riduzione del personale. La misura più dura riguarda però il sito produttivo di Cerreto d’Esi, nelle Marche, destinato alla chiusura definitiva. Nell’impianto anconetano lavorano circa 170 persone, che rischiano ora il posto in una delle aree già più fragili del comparto manifatturiero italiano.

La situazione dello stabilimento era già considerata critica da tempo. Negli ultimi due anni Cerreto d’Esi aveva fatto ricorso a contratti di solidarietà e ammortizzatori sociali per contenere il problema.

Nel 2024 erano stati dichiarati 23 esuberi locali, mentre nel 2025 i sindacati avevano ottenuto la proroga della solidarietà per evitare licenziamenti immediati. Tuttavia, il progressivo calo della produzione di cappe aspiranti aveva ulteriormente indebolito il sito marchigiano.

La risposta di Cgil, Cisl e Uil

Le organizzazioni sindacali di categoria, Fim, Fiom e Uilm, hanno definito il piano “inaccettabile”, proclamando immediatamente lo stato di agitazione permanente e otto ore di sciopero nazionale da organizzare nei diversi stabilimenti italiani del gruppo.

I sindacati chiedono un intervento urgente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sollecitando la convocazione immediata di un tavolo di crisi al Mimit.

Un altro elemento emerso durante l’incontro riguarda il possibile accordo industriale con il colosso cinese Midea, ma i sindacati hanno spiegato che la direzione aziendale avrebbe escluso, almeno per l’Europa, una partnership simile a quella recentemente avviata negli Stati Uniti.

La caduta di Electrolux

Poco meno di un anno fa, durante un incontro al Mimit, Electrolux aveva confermato la “centralità strategica” dell’Italia, annunciando investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione nei siti di Susegana, Porcia, Solaro, Forlì e Cerreto d’Esi.

Alla base della decisione ci sarebbero diversi fattori economici. L’azienda ha evidenziato il forte rallentamento del mercato europeo degli elettrodomestici, l’aumento dei costi energetici e produttivi e soprattutto la crescente pressione competitiva dei produttori asiatici, capaci di offrire prodotti a prezzi più bassi.

Negli ultimi anni il gruppo svedese ha infatti registrato un netto peggioramento della redditività, con il titolo in Borsa crollato rispetto ai picchi del 2021.