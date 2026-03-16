Cgil di Maurizio Landini accusata da un ex dipendente, "non mi hanno versato il TFR": sindacato pignorato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Cgil di Maurizio Landini sotto accusa: un ex dipendente ha raccontato in tv di non aver ricevuto il TFR dal sindacato, che è stato condannato e pignorato. Il giudice del Tribunale ordinario di Roma ha assegnato all’ex dipendente 96.501 euro e ha ordinato di pagare. Il segretario generale della Cgil Landini ha commentato: “Risale al 2009, io neanche c’ero”.

Il racconto dell’ex dipendente della Cgil

La trasmissione Fuori dal coro ha raccolto la testimonianza di un ex dipendente della Cgil, che, senza rivelare la sua identità in televisione, ha accusato il sindacato guidato da Maurizio Landini di non avergli versato il TFR dopo le sue dimissioni.

L’accusa: “Ho iniziato a lavorare in Cgil alla fine del 1977. Al momento delle mie dimissioni non mi è stato versato il TFR. Il sindacato si è comportato malissimo e gli avvocati ancora peggio. Fino all’ultimo non hanno pagato, nemmeno dopo la Cassazione“.

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Il programma Mediaset ha poi mostrato il documento con cui il giudice del Tribunale ordinario di Roma ha assegnato all’ex dipendente della Cgil 96.501,03 euro e ha ordinato di pagare.

Il commento del segretario della Cgil Maurizio Landini

Un inviato di Fuori dal coro ha raccolto alcune dichiarazioni di Maurizio Landini, segretario della Cgil, in occasione di una recente presentazione del suo nuovo libro.

Landini ha detto ai microfoni della trasmissione Mediaset: “Lo sfruttamento non è un peccato, ma una condizione che va cambiata”.

A quel punto, il giornalista ha tirato fuori il caso dell’ex dipendente della Cgil, chiedendo un commento al segretario del sindacato sulla condanna e il pignoramento.

Landini ha risposto: “Questa è una cosa che risale al 2009, io non c’ero neanche in Cgil. La vicenda è in mano ai giudici e verrà affrontata. C’è un contenzioso giuridico. Se volete, approfondite la storia. Io non me ne sono occupato e non riguarda il sottoscritto. Io sono arrivato dopo”. Il segretario della Cgil ha poi concluso: “Faccia il suo lavoro, se vuole fare il suo lavoro a modo studi bene la questione prima”.

L’accusa dell’ex dipendente della Cgil a Maurizio Landini

Dopo aver mostrato le dichiarazioni di Maurizio Landini, la trasmissione Fuori dal coro ha mandato in onda un altro spezzone dell’intervista all’ex dipendente della Cgil, in cui si parla proprio del segretario generale del sindacato.

L’ex dipendente della Cgil ha detto: “Landini è diventato segretario nel 2019, nel pieno del contenzioso. Ha promosso una serie di appelli e ricorsi contro le sentenze a me favorevoli e non ha pagato neanche quando la Cassazione l’ha condannato”.

La chiosa finale: “Questa gente pensa sempre di farla franca, ma stavolta non è andata così”.