Chantal Tonello ritrovata in Ungheria, parla il padre Andrea: “L’ho rivista, è stato bellissimo e drammatico”

Andrea Tonello ha riabbracciato la figlia Chantal dopo 13 anni. Rapita dalla madre quando aveva pochi mesi, oggi Chantal Tonello ha 13 anni ed è stata ritrovata in Ungheria. L’imprenditore veneto ha raccontato la gioia di averla rivista, spiegando però che per ora ha preferito lasciarla in Ungheria insieme alla nonna. “Cercherò di recuperare il rapporto pensando al suo bene”, ha detto.

Chantal Tonello ritrovata a Mezotur, in Ungheria

Negli ultimi anni Andrea Tonello non ha mai smesso di cercare Chantal. Grazie alle sue ricerche, aveva individuato il paese dove effettivamente si trovava la figlia: Mezotur, a 150 chilometri da Budapest.

E ogni due settimane si recava lì per cercarla, una volta travestendosi anche da barbone. Ma ora ha deciso di non riportare subito la figlia in Italia.

Il padre Andrea: “Per ora ho preferito lasciarla in Ungheria con la nonna”

Dopo aver ricevuto la notizia del ritrovamento di Chantal, Andrea Tonello è volato in Ungheria insieme all’avvocata Chiara Balbinot. Dopo 13 anni ha finalmente rivisto la figlia, che non vedeva da quando aveva 14 mesi.

“Era spaventata ma è stato bellissimo ritrovarla anche se la situazione è difficile perché lei non mi riconosce, naturalmente, mi vede come un estraneo”, ha raccontato al Corriere della Sera. Chantal Tonello non parla italiano e non vuole venire in Italia e così, ha detto il padre, “ho pensato di lasciarla a Mezotur con la nonna”.

Andrea Tonello ha intenzione di “recuperare il rapporto pensando soprattutto al suo bene” perché “è tutto così bello e drammatico”.

La paura del padre per quanto vissuto da Chantal Tonello

Sempre al Corriere della Sera, Andrea Tonello ha detto di aver saputo che Chantal non è mai andata a scuola.

“Potrebbe essere rimasta chiusa in quella casa per tutti questi anni, che angoscia”, ha spiegato il padre di Chantal. Per il momento, quindi, la scelta è quella di non traumatizzare la figlia con un trasferimento forzato in un Paese che non conosce, e di cui non conosce neanche la lingua pur essendovi nata.

La madre di Chantal Tonello, Klaudia Ildiko Sallai, che aveva portato la bambina in Ungheria nel 2012, è stata condannata da un tribunale italiano per sottrazione di minore.