Charles Spencer fratello della principessa Diana difende Harry e Meghan: "Maltrattati come mia sorella"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il conte Charles Spencer difende a spada tratta il nipote Harry e la moglie Meghan Markle. “Sono stati maltrattati dai media come la principessa Diana” ha dichiarato il fratello di Lady D, lanciando nuove accuse contro la stampa britannica in occasione dell’uscita del suo libro Canto del cigno – Diana, mia sorella. Una pubblicazione nella quale, oltre a prendere le parti dei duchi di Sussex, ci sarebbero anche rivelazioni contro re Carlo III riguardo la morte della sorella.

La difesa di Harry e Meghan

Il fratello della principessa Diana è tornato a puntare il dito contro i tabloid inglesi in una serie di interviste di lancio per il suo nuovo libro, attraverso anticipazioni sensazionali sulle confessioni racchiuse dal volume, nelle librerie del Regno Unito dalla prossima settimana.

“C’è un’eco del trattamento di mia sorella, nel modo in cui i media trattano Harry e Meghan”, ha dichiarato Charles Spencer in un’intervista alla Bbc, “peccato che la lezione di quello che è successo a Diana non sia stata appresa”.

ANSA

“Il modo in cui i media hanno seguito Harry e Meghan ha avuto un’influenza cancerosa sulla loro vita” ha detto ancora il conte, aggiungendo di trovare “veramente spiacevole quello che è stato scritto su di loro”.

Nell’intervista all’emittente pubblica, Charles Spencer ha tenuto a precisare come ci sia “una percezione nei media che io stia ‘dalla parte di Harry’, quando in realtà sono dalla parte di entrambi i figli di mia sorella Diana”, cercando di non prendere le parti né del principe William né del duca di Sussex, che da tempo non si parlano più dopo le accuse di bullismo di Harry alla principessa Kate nei confronti della moglie.

Le accuse a re Carlo

Il conte non si è però limitato a schierarsi al fianco dei nipoti, ma nel libro lancia delle accuse velenose anche contro re Carlo.

In un’altra intervista al Mail on Sunday, il fratello di Lady D ha raccontato che dopo la morte della sorella l’allora erede al trono gli avrebbe detto: “Il mondo si dimenticherà presto di lei”.

“Carlo sembrava euforico quando lo sentii dopo la morte di Diana, come se avesse vinto alla lotteria” avrebbe scritto ancora Charles Spencer nel suo libro.

Il botta e risposta con Buckingham Palace

Le anticipazioni sulle clamorose rivelazioni sono state commentate da Buckingham Palace, in un comunicato in cui la corona ritiene che “il dolore fraterno può influenzare il giudizio e la memoria” delle persone.

Una replica definita dal conte “un provocatorio colpo basso, un modo di provare a dire che io ho mentito, senza negare che il re abbia detto ciò che ha detto”, a cui ha controbattuto accusando re Carlo di “gaslighting”, cioè di cercare di manipolarlo.

“Ebbene, non capita tutti i giorni di venire manipolati dal re”, è stato il commento di Charles Spencer.