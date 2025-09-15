Charlie Kirk, l'ex giornalista Rai Gianni Cerqueti criticato per il tweet (poi cancellato): volano insulti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Gianni Cerqueti è un ex giornalista della Rai, in pensione da circa 4 anni dopo 34 passati a raccontare lo sport con le sue celebri telecronache. Tanto pacato al microfono, quanto esuberante sui social, è finito nella bufera per una serie di tweet (uno anche cancellato) sull’omicidio di Charlie Kirk. Diversi utenti, su X e Facebook, l’hanno criticato: tra alcuni di loro e il giornalista non sono mancati gli insulti.

I tweet di Gianni Cerqueti su Charlie Kirk

Il 12 settembre, a distanza di un minuto, Gianni Cerqueti ha pubblicato lo stesso post sull’omicidio di Charlie Kirk, prima su X e poi su Facebook.

“Un dato appare oggettivo: hanno addrizzato la mira”.

Il riferimento sembra all’attentato subìto da Donald Trump il 13 luglio 2024 durante un comizio elettorale in una fiera agricola a Meridian, alla periferia ovest di Butler, in Pennsylvania.

In quell’occasione, l’allora candidato repubblicato alla presidenza era stato colpito di striscio all’orecchio.

Le critiche all’ex giornalista Rai

Tante le critiche piovute su Gianni Cerqueti, finito nel mirino degli utenti social soprattutto dopo la cancellazione del tweet (su Facebook, invece, il post è rimasto).

“Fai schifo”, “Non ti vergogni?”, “L’hai cancellato come un ladro”, “Sciacallo disadattato”, “Mezzo uomo”.

La replica di Gianni Cerqueti agli utenti

Il giornalista non si è sottratto allo scontro, con risposte a tono, del tipo “Quello che hai visto tu per me non conta una beata m******”, oppure “Per me essere contestato da certa feccia è motivo di orgoglio”, fino a “Non mi sorprende, anonimo cogl******* vigliacchetto, che tu non sappia una beata m****** di arte contemporanea”, fino a un caustico “Ma vaff******, vai. E restaci”.

Gli altri post su Charlie Kirk

Sulla vicenda, Cerqueti aveva postato anche altri post.

Prima “Bello ciao”, riferendosi alle scritte sui proiettili ritrovati dagli investigatori durante la caccia al killer di Charlie Kirk, Tyler Robinson.

Poi una sorta di precisazione del tweet della discordia:

Chi è Gianni Cerqueti

Gianni Cerqueti è un giornalista professionista nato a Roma il 26 maggio 1958.

Una vita passata in Rai a raccontare lo sport, specialmente il calcio: la prima telecronaca risale al 26 ottobre 1988, Carl Zeiss Jena – Sampdoria.

Nel 1994 ha affiancato Bruno Pizzul nella storica semifinale di Usa ’94 vinta contro la Bulgaria, venendo promosso a voce ufficiale della Nazionale insieme a Stefano Bizzotto dopo il Mondiale 2002, l’ultimo di Bruno Pizzul in Rai, fino alla scelta dell’azienda ricaduta su Marco Civoli.

In tutto, 40 anni di carriera (di cui 34 in Rai): è in pensione dal 28 febbraio 2021, anche se ha fatto periodicamente parlare di sé per alcuni post sui social, di natura politica ma non solo.