Charlie Kirk, l'Fbi ha bisogno di aiuto per trovare il killer in fuga e diffonde un nuovo video del sospettato

Il killer di Charlie Kirk è ancora in fuga e l’Fbi ha bisogno di aiuto per riuscire a individuarlo. Per questo motivo il Federal Bureau of Investigation ha diffuso un nuovo video del ragazzo sospettato di aver ucciso l’attivista conservatore e influencer di destra, sparandogli al collo in occasione di un incontro pubblico con gli studenti nel Campus della Utah Valley University.

Il nuovo video diffuso dall’Fbi sul sospetto killer di Charlie Kirk

L’Fbi ha diffuso un nuovo video che ritrae il sospetto assassino di Charlie Kirk e ha rinnovato l’appello alle persone che erano presenti nel Campus della Utah Valley University durante il discorso dell’attivista conservatore ucciso ad aiutare nelle indagini.

Le immagini mostrano un uomo con un cappellino da baseball, occhiali scuri, pantaloni scuri e una maglietta nera con la bandiera americana, che corre su un tetto, scende dal bordo dell’edificio e cade. L’ipotesi è che sia fuggito nel quartiere dopo aver sparato a Charlie Kirk. Al momento, non è stato ancora identificato.

L’Fbi ha anche diffuso alcune foto dell’uomo sospettato di aver assassinato Charlie Kirk.

Cosa sappiamo sul killer di Charlie Kirk

Beau Mason, il commissario per la pubblica sicurezza dello Utah, ha dichiarato che il sospetto killer di Charlie Kirk “ha lasciato alcune impronte delle mani, ci sono alcune macchie e alcuni punti da dove proveremo a raccogliere il dna”.

Mason ha poi aggiunto: “C’è una impronta di scarpe che ci permette di identificare chiaramente il sospettato come un uomo che indossava un paio di scarpe Converse”.

Lungo la strada che l’uomo sospettato di aver ucciso Charlie Kirk ha fatto per fuggire, gli investigatori hanno poi riferito di aver trovato anche un fucile da caccia ad alta potenza.

Anche Spencer Cox, governatore dello Utah, ha rilanciato l’appello per contribuire alle indagini sull’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk: “Al momento non possiamo svolgere il nostro lavoro senza l’aiuto di cittadini. Fino a questo momento il pubblico ha risposto alla nostra richiesta: abbiamo ricevuto oltre 7000 segnalazioni e indizi”.

L’Fbi non riceveva così tante segnalazioni dai tempi dell’attentato alla maratona di Boston.

Le parole di Donald Trump sull’assassino di Charlie Kirk

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha definito “un animale” l’assassino di Charlie Kirk.

“Quello che ha fatto è vergognoso“, ha detto ancora il numero uno della Casa Bianca.