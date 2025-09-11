Charlie Kirk morto, il sito Jezebel aveva "pagato delle streghe per una maledizione su Etsy" due giorni prima
Il sito femminista Jezebel aveva pagato delle streghe per "maledire" Charlie Kirk due giorni prima dell'attentato all'influencer
Due giorni prima che Charlie Kirk fosse assassinato, il sito di orientamento progressista Jezebel aveva pubblicato un articolo in cui una delle redattrici descriveva l’esperienza dell’acquisto di alcune “maledizioni” contro l’influencer di estrema destra sul sito Etsy. L’articolo stesso sembra però usare Kirk come pretesto per parlare di una delle tante stranezze vendute sul sito di e-commerce.
Le maledizioni contro Kirk
Lo scorso 8 settembre il sito femminile e progressista Jezebel ha pubblicato un articolo non firmato in cui la redattrice descrive l’esperienza di acquistare alcune “maledizioni” dirette contro l’influencer Charlie Kirk sul sito di e-commerce Etsy.
Due giorni dopo, il 10 settembre, Kirk è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco durante un incontro pubblico. L’articolo in sé si concentra soprattutto però sull’acquisto degli “incantesimi” e sulle stranezze che ne derivano.
Il luogo dell’attentato a Kirk
Etsy è un sito di e-commerce che permette a chiunque di creare il proprio negozio, ed è spesso utilizzato per vendere piccoli oggetti di artigianato.
Il disclaimer di Jezebel
Nel corpo dell’articolo compare chiaramente scritto che l’autrice non augura nessun male reale a Kirk:
Voglio essere chiara, non sto chiedendo alle forze oscure di fargli del male (a Kirk, ndr). Voglio solo che ogni mattina si svegli con un inspiegabile brufolo in faccia. Che i microfoni del suo podcast si guastino ogni volta che li accende. Che le sue giacche blu diventino d’un tratto tutte di una taglia più piccole.
In seguito all’omicidio di Kirk, in testa all’articolo è stata aggiunta una nota:
Questa storia è stata pubblicata l’8 settembre. Jezebel condanna l’attentato a Charlie Kirk nel modo più inequivocabile possibile. Non approviamo, incoraggiamo o in nessun modo scusiamo la violenza politica.
Cos’è Jezebel
Jezebel è un sito piuttosto unico nel panorama delle pubblicazioni femminili. Nato nel 2007, ospita contenuti come gossip e costume, affiancandoli a tematiche femministe, attualità e politica, il tutto con uno stile spesso diretto.
Kirk, con la sua retorica conservatrice, soprattutto sulle questioni dei diritti delle donne, era agli antipodi dell’orientamento politico di Jezebel.